Afwassen op stand: Calvin Klein verkoopt afwashandschoenen voor maar liefst 315 euro

Een beetje luxepoes wast tegenwoordig de vaat niet meer in normale afwashandschoenen van de Action of Zeeman. Nee, die dompelt haar tere handjes in de peperdure variant van Calvin Klein. Althans, als het aan het designermerk ligt dan.

Ze zijn wellicht vele malen leuker om naar te kijken dan de knalgele handschoenen die we allemaal kennen. Maar om er nou een bedrag van 315 euro voor neer te leggen? Dat weten wij zo net nog niet. En ja, je kunt er natuurlijk ook lekker mee in de tuin werken, of ze tijdens het schrobben van je huis aantrekken. Maar naast de vermelding van het designermerk op de handschoenen zien we praktisch geen verschil met de oude vertrouwde variant.

Plastic fantastic

Enfin, ieder zo haar eigen smaak (en budget) uiteraard. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat we massaal zwichten voor iets waar eigenlijk een te duur prijskaartje aan vast zit. Zo verkopen ze bij Balenciaga nu een vuilniszak als blouse en zien we steeds meer plastic items in de winkelrekken van verschillende high street shops hangen. En daarvoor wapperen we dus gerust met onze pinpas. Dus mocht je nou nog wat geld over hebben en wel wat zien in de fancy handschoenen? Dan kun je ze hier bestellen.

Bron: Nieuwsblad.be | Beeld: iStock