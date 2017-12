8 tips voor het aanbrengen van nepwimpers

Er bestaan vandaag duizenden soorten valse wimpers, waaronder ook heel subtiele die je nauwelijks ziet zitten. Een beetje valsspelen kan dus geen kwaad als je niet van nature gezegend bent met een volle rij lange wimpers. Al zijn er wel enkele dingen waarmee je best rekening houdt voor je valse wimpers op je oogleden gaat kleven.

Buigbaar maken

Hoewel valse wimpers in hun verpakking al gebogen zitten, kan je ze nog wat soepeler maken voor je ze aanbrengt. Neem de wimpers voorzichtig aan beide uiteinden vast tussen je duim en wijsvinger, breng de uiteinden naar elkaar toe en beweeg ze afwisselend op en neer. Zo wordt de rand buigbaarder en zal hij zich beter aanpassen aan de vorm van je oogleden.

Geknipt

Valse wimpers zullen zo goed als altijd te lang zijn voor je oogleden. Leg de wimpers op je oogleden om de juiste lengte te weten en knip vervolgens het overtollige deel af. Let op: knip altijd het buitenste uiteinde, nooit het binnenste. Op het binnenste uiteinde zitten de kortste haartjes, wanneer je die afknipt zullen de wimpers die tegen je binnenste ooghoek zitten veel te lang zijn.

Lijmrichting

Mark our words, als je de wimpers op je ooglid duwt meteen nadat je de lijm erop hebt aangebracht zullen ze heen en weer schuiven en zal het onmogelijk zijn om ze op de juiste plaats te kleven. Breng de lijm aan op de wimpers, wacht minstens 30 seconden en kleef de wimpers pas dan op je ooglid, zo dicht mogelijk tegen de wimperrand. De lijm heeft dan de tijd gehad om al wat harder te worden een kleeft net genoeg om meteen vast te hechten aan je huid.

Breng niet te veel lijm aan, een dun lijntje dat de band van de wimpers net bedekt is genoeg. Aan de uiteinden mag je iets meer aanbrengen, want die laten vaak het snelste los.

Hergebruiken

Afhankelijk van de kwaliteit van een paar valse wimpers kan je ze tot vijf keer gebruiken, op voorwaarde dat je er goed zorg voor draagt. Wil je de wimpers van je ogen verwijderen, begin dan bij de uiterste hoekjes en trek langzaam en voorzichtig los. Gebruik een pincet om de lijmrestjes van de wimpers te verwijderen, zo kan je de volgende keer met een schone lei beginnen. Bewaar de wimpers in hun verpakking, zo ben je zeker dat je ze niet kan kwijtraken én dat je weet welke kant links moet en welke rechts.

Mascara of geen mascara?

Krul je natuurlijke wimpers en breng een laagje mascara aan vooraleer je de valse wimpers opkleeft. Dat zorgt ervoor dat je natuurlijke wimpers en de valse wimpers beide even zwart zijn en een mooier geheel vormen. Mascara aanbrengen bovenop de valse wimpers is niet nodig en doe je beter niet, om hun kwaliteit te behouden.

Oogschaduw eerst, eyeliner laatst

Draag je oogschaduw, breng die dan aan vooraleer je de valse wimpers aanbrengt, anders zullen de wimpers in de weg zitten. Een streepje eyeliner is dan weer het ultieme trucje om je valse wimpers onzichtbaar te maken nadat je ze hebt aangebracht. Teken een zwart lijntje – met of zonder wing – dat de rand van de wimpers camoufleert en niemand zal doorhebben dat je hebt vals gespeeld.

Handig hulpmiddeltje

Er bestaan speciale applicator tools om het aanbrengen van valse wimpers makkelijker te maken. Heb je dat niet in huis, dan raden we aan om een gewone pincet te gebruiken om de uiteinden eerst plaatselijk vast te zetten. Knijp de pincet vervolgens dicht en gebruik ze om de volledige wimperrand aan te duwen.

Choose wisely

Ben je het niet gewoon om een set valse wimpers op je ogen te hebben, kies dan in de winkel het natuurlijkste paar uit. Let goed op de verpakking en vermijd wimpers waar in het groot ‘dramatic’ opstaat.

