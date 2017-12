5 tips om je huid te beschermen tegen de vrieskou

Nu het buiten ijskoud is en af en toe sneeuwt, is het belangrijk om je huid extra goed te verzorgen. Daarom zetten wij voor jullie enkele handige tips op een rijtje waardoor je straks niet met gebarsten lippen en een droog velletje aan de feesttafel zit.

1. Zorg dat je altijd handcrème op zak hebt

Tijdens de winter moet je niet alleen je gezicht, maar ook je handen verzorgen. Ga daarom nooit zonder handschoenen de deur uit. Als extra laagje bescherming breng je best ook een handcrème aan. Zo blijft je huid ook daar gehydrateerd en voelen je handen zalig zacht aan.

2. Investeer in een goede lippenbalsem

Nog een must have in je handtas gedurende deze periode is een goede lippenbalsem. Anders krijg je al snel last van droge en gebarsten lippen, en geloof ons: dat is allesbehalve sexy. Heb je toch scheurtjes in je lippen door het koude weer? Ga dan niet steeds met je tong over je lippen, dan maak je het alleen maar erger. Koop bij voorkeur ook geen lippenbalsem met menthol erin.

3. Kies je kleding zorgvuldig uit

Wanneer we ons aankleden, grijpen we meteen naar de warmste trui die we in onze kledingkast hebben liggen, maar lees eerst even het etiketje. Kies voor een sweater in een zachte stof – gelukkig is velours in de mode -, want je huid is in de winter sneller geïrriteerd.

4. Ga nooit de deur uit zonder sjaal

Heb je een gevoelige huid of ziet je gezicht snel rood? Wikkel je sjaal dan goed rond je nek en je gezicht. De koude wind kan redelijk hard aanvoelen op je huid én zo heb je het meteen lekker warm.

5. Smeren, smeren en nog eens smeren

De beste manier om je huid te beschermen tegen de vrieskou is door een hydraterende crème te smeren, zowel ’s ochtends als ’s avonds. Tijdens de winter mag je ook gerust een product gebruiken dat iets rijker is van textuur. Je huid zal je dankbaar zijn!

Nog een tip: smeer voor je gaat slapen ook nog iets op je gezicht. Zo heeft het product de hele nacht de tijd om zijn werk te doen en kan je huid volledig herstellen van een dagje in de kou.

