De zomer staat weer voor de deur. En dat betekent dat we allemaal weer heerlijk kunnen genieten van de zon; in Nederland of natuurlijk tijdens je vakantie in een warm land.

Tekst: Myrna Ruhulesin

Hoe lekker de zon ook kan schijnen, de felle zon is helaas niet goed voor ons haar. Én daarom heeft je haar tijdens de zomer extra aandacht nodig. Een aantal tips van experts om alsnog je lokken glanzend en mooi te houden.

1. Kraanwater

Je kent het vast wel, wanneer je uit het zwembad komt voelt je haar superdroog aan.

Chloor doet dit met je haar en is een echte vijand. Het is daarom van belang om van tevoren je haar goed te beschermen. Volgens krullenexpert Batoel Hassan kan dit het beste met kraanwater. Maak je haar met kraanwater nat voordat je het zwembad ingaat. Waarom? Doordat er schoon water in je haar zit, slagen zout, mineralen en chloor er minder goed in om je haar binnen te dringen. Na het zwemmen is het ook belangrijk om je haren weer uit te spoelen. Je haar is namelijk net als een spons en neemt alles op wat het maar kan. Bij deze dan het liefst wel kraanwater en geen chloor.

2. Speciale haarsprays

Iedereen is er wel van op de hoogte dat je tijdens de zomer je lichaam goed moet insmeren met zonnebescherming. Nu is het ook belangrijk om je haar te beschermen tegen felle stralen van de zon. Dit kan met speciale haarsprays met een factor die je coupe bescherming geeft. Kapper expert Bert de Zeeuw raadt iedereen aan om je haar goed in te sprayen. Niet alleen tijdens het zwemmen, maar ook als je lekker het terras opgaat. ‘Een spray voor je haar is net zo belangrijk als zonnebrandcrème voor het lichaam. Gebruik geen gewone zonnebrandcrème, want dat is te vettig. Een haarspray is echt de ideale oplossing. Zeker een must-have voor in je (strand)tas.’

3. Haren vast

Misschien vindt je het fijn om heerlijk met los haar in het water te zwemmen. Toch is dit voor je haar geen goed idee. Je haar wordt er namelijk niet alleen stug van, het zorgt ook voor een grote klittenbende. Draag daarom tijdens het zwemmen je haren in een knot of vlecht ze in. Haarstyliste Deborah Kok geeft als extra tip om een elastiekje te dragen zonder metaal. Het metaal in het elastiekje kan ervoor zorgen dat je haar breekt. Helemaal in de zomer wanneer je haar extra gevoelig is. Dit willen we natuurlijk allemaal niet hebben.

4. Accessoires

Je zomerse outfit kun je compleet maken met een mooie hoed of bandana. Het is niet alleen mooi, maar het beschermt tegelijkertijd je hoofdhuid en lokken. Zo sla je nog eens twee vliegen in een klap.