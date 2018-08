Nieuw: interactief modemuseum in Amsterdam

In Amsterdam opent vanaf 5 oktober ‘Fashion for Good’ zijn deuren. Het museum richt zich op duurzaamheid in de mode en de bewustwording hiervan bij consumenten.

Het museum wil op een interactieve manier de gevolgen van de fast fashionindustrie aan de kaak stellen en daarnaast te tonen hoe de consument zelf de mode-industrie kan verbeteren: ‘Fashion for Good gelooft dat het veranderen van de mode-industrie alleen mogelijk is als de industrie én de consumenten veranderen. Dat is waarom de experience beide kanten van het verhaal laat zien. Tegelijkertijd wordt bezoekers een nieuwe blik op mode gegeven en tastbare handvatten om zelf actie te ondernemen’.

Concept store

Gelukkig kan er ook geshopt worden. Naast het museum zit een concept-store waar je duurzame modemerken kunt kopen. De collectie wisselt elke drie maanden en heeft steeds een nieuw thema. Fashion for Good is opgericht door de C&A foundation en het Nederlandse C&A. Het museum en de store zijn te vinden op Rokin 102 in Amsterdam.

Bron: Voque.nl | Beeld: Shutterstock