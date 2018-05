Het meest aantrekkelijke lichaamsdeel van een man is …

Mannen: er is een hoop dat we mooi vinden aan ze. Hun ogen, kapsels en kaakbeen bijvoorbeeld. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrouwen vooral ergens anders naar kijken…

Het is misschien niet voor de hand liggen, maar vrouwen kijken het liefst naar de benen van mannen. We zijn namelijk geprogrammeerd om ‘gezonde’ mannen uit te kiezen. En dat doen we door te kijken naar de proportie van zijn lichaam.

9.000 militairen

Voor een studie die gepubliceerd werd in Royal Society Open Science werden de lichamen van 9.000 militairen opgemeten, waarna een computer gebruikt werd om een algemeen beeld van het mannelijk lichaam te schetsen. Vervolgens gingen de onderzoekers het beeld manipuleren, ze maakten de benen en armen langer of korter.

Wat bleek: de benen van een man bepalen of een vrouw hem wel of niet aantrekkelijk vindt. Een honderdtal vrouwen kreeg de foto’s te zien en niets bracht zoveel teweeg als de benen van een man.

Evolutie

Wanneer de benen van de man bijna even lang zijn als de helft van zijn lichaam werd hij als het meest aantrekkelijk gezien. De theorie klopt evolutionair gezien ook, mensen met type 2 diabetes, hartkwalen, of een hoge bloeddruk zouden stuk voor stuk kortere benen hebben en daarom bekeken worden als minder goede partners.

Bron: HLN.BE/Nina | Beeld: IStock