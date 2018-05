Lifehack: dankzij deze truc zijn je witte sneakers weer als nieuw

Hartstikke leuk, witte sneakers, maar ze zijn altijd binnen no-time vies. Zelfs als je ze in de wasmachine gooit gaan de vlekken er vaak niet uit. Voortaan hoef je niet meer meteen naar de winkel te rennen voor een nieuw paar, want dankzij deze lifehack zien ze er weer uit als nieuw.

Twitter is dé plek waar je naartoe moet met onmogelijke vragen, want er is altijd wel iemand met een oplossing. Zo ook voor dit probleem. Twittergebruikster Stacey deelde graag haar tip.

Het enige wat je nodig hebt is afwasmiddel, bakpoeder en talkpoeder. Zo simpel. Wat je vervolgens moet doen is beide producten op je schoen smeren en het erin wrijven met een tandenborstel. Je laat het mengsel even intrekken en spoelt alles er vervolgens gewoon weer vanaf onder de kraan. Om het helemaal schoon te krijgen stop je de schoenen nog even voor een wasbeurt in de machine en strooi je er na afloop wat talkpoeder overheen.

De boel laten drogen, de poeder eraf borstelen, et voila!

Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar zie hieronder het resultaat:

I am a miracle worker pic.twitter.com/BeivqBtdrv — cat mom (@sarahtraceyy) October 15, 2017

En ook andere Twitteraars probeerden het uit:

Bron: NSMBL | Beeld: iStock