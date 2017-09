11 dingen die je alleen begrijpt als je áltijd zwart draagt

Sommige mensen zijn gek op kleur, anderen voelen zich comfortabeler in een compleet zwarte outfit. Van laarsjes tot zonnebril; geen kléúr te bekennen. Ben jij team all black everything? Dan zal je deze situaties zeker herkennen.

Themafeestjes?

Als je ergens een hekel aan hebt, zijn het wel themafeestjes. Want probeer dan maar eens een zwarte look te kunnen dragen. Mission impossible. Halloween is daarentegen juist wél ideaal voor jou!

Zweterig zomerweer

Hartje zomer is voor jou geen pretje. Zwarte stof + hete zon = zweet op plekken waarvan je niet eens wist dat je er kúnt zweten. Niet chic.

Lopende haarbal

Hoe gek je ook op katten bent, na een knuffelsessie begin jij zelf ook op een kat te lijken. Elk haartje is zichtbaar op je zwarte blazer.

Grapje!

Je krijgt weleens de vraag of je naar een begrafenis moet. Meestal als grapje, niet altijd.

Online shoppen

Je shopt alleen op websites waar je kunt filteren op kleur. Anders ben je wel heel lang bezig met zoeken naar een kledingstuk waar je blij van wordt.

Kleur bekennen

Er wordt je elke dag wel gevraagd of je überhaupt wel kleur in je kast hebt hangen. Dan haal je maar je schouders op. Hebben die lopende regenbogen dan iets zónder kleur in hun bezit?

Geen outfitstress

Je kunt elke ochtend zonder problemen een outfit samenstellen. Alles in je kast past bij elkaar, niets vloekt. En dus kun je langer slapen. Ha!

Grijze muis

Een van je grootste irritaties is als je zwarte kleding zijn kleur begint te verliezen en de stof er vaal uit begint te zien. Grijs is geen zwart! Je hebt dan ook standaard een potje textielverf in huis.

Outfit on repeat

Je kunt zonder pardon meerdere dagen achter elkaar je favoriete zwarte skinny dragen. Niemand die het doorheeft.

Altijd klaar voor een feestje

Je ziet er nóóit underdressed uit, ook al ben je dat voor jouw gevoel wel. Zwart is en blijft altijd classy.

Dubieuze vlekken

Meestal hoef je je geen zorgen te maken over vlekken, want die zie je op jouw zwarte outfits toch niet. Behalve als je in alle haast een bakje yoghurt naar binnen werkt en morst op je broek. Zo’n witte vlek ziet er altijd wat dubieus uit en springt juist extra in het oog op zwarte kleding. En dus vertel je iedereen de hele dag dat het maar yoghurt is, voordat er rare vragen gesteld gaan worden…

