Is dit een vroege 1 april-grap? Hunkemöller lanceert matching badmode voor jou en je vent

Hunkemöller komt met een té leuke bikini waar we onszelf al helemaal in zien stralen op een zonnig strand komende zomer. Iets gezelligs in millennial pink met tropische palmprint. De lingerieketen komt echter met een extraatje: badmode voor mannen in dezelfde print. En we weten niet helemaal wat we daarvan moeten vinden…

Sexy slip?

Mannen in een roze zwembroek met palmprint? Kan in principe prima. Maar het ding is: het gaat hier niet om stoere shorts, maar om ‘slipjes’ die wij – als vrouw – net zo goed zouden kunnen dragen.

#CoupleGoals?

Volgens de lingerieketen zijn de matchende high waist, Brazilian en trunk-broekjes vanaf 4 juni verkrijgbaar voor mannen, in de maten S, M en L. De prijzen van de zwembroekjes zouden beginnen bij € 34,99.

Heeft Hunkemöller de lol(onder)broek aan vandaag?

Ietwat opmerkelijk, niet? We vragen ons dan ook af of we hier te maken hebben met een vroege 1 april-grap, of dat de herenmode komende zomer simpelweg ‘iets’ bloter en gewaagder is dan we gewend zijn. Bekijk de beelden hieronder.

Beeld: Hunkemöller