Miljuschka: ‘Dit was hét moment om de laatste roddels met elkaar door te nemen’

De kat

“Er zijn weinig huishoudelijke taken die ik leuk vind, maar afwassen is er een van. Al van kinds af aan vind ik het spelen met sop en water heerlijk. Ik denk met name omdat afwassen altijd een belangrijk sociaal gebeuren in onze familie is geweest. Voor de vrouwen in de keuken – want de mannen wasten niet af of werden geweerd, de keuken was ons terrein – was dit hét moment om de laatste roddels eens met elkaar door te nemen. Ik vond het geweldig, die anekdotes over de buurvrouw die stomdronken bij mijn oma aanbelde omdat ze dacht dat ze daar woonde (en vervolgens kreeg mijn oma haar niet meer weg en liet ze haar maar op de bank slapen), of een andere buurvrouw die in de supermarkt naar een fles Spa greep en uit haar te korte en strakke jurk scheurde, waarna ze mijn tantes vest om haar kont gebonden kreeg.

Of de verhalen over de ruzies tussen mannen en vrouwen omdat ‘mannen toch totaal andere wezens zijn die ons vrouwen niet begrijpen’ en alle andere sappige roddels die me tijdens het inzepen van de borden ter ore kwamen. Ik hield me zo stil mogelijk – bang om te worden weggestuurd als ik op zou vallen, omdat dit niet voor mijn oren bestemd was. Jaar in jaar uit, dag in dag uit, ging het er bij ons thuis zo aan toe. Ik genoot van afwassen. En nog steeds vind ik het fijn om te doen.

Deze ochtend doe ik de restjes afwas van de avond ervoor. Ik voel hoe het warme water over mijn handen stroomt als ik schrik van iets wat tegen het keukenraam springt. 2 ogen kijken me nieuwsgierig aan. 2 ogen in een dikke wit-rode vacht. Er is een kat op mijn vensterbank gesprongen en hij kijkt me aan alsof hij wil zeggen: ‘Wat doe jij in mijn huis?’ Ik tik met mijn vingers tegen het raam en hij probeert me door het glas heen kopjes te geven. ‘Wat een schatje!’ Nou ja, schát. De kat is een oversized Garfield. Duidelijk goed gevoed. Zou hij van de buren zijn?

De kinderen lopen de keuken in en zien het pluizige rode beest. ‘Oow, een kat. Mogen we hem hebben?’ Mogen we hem hebben? Het is lang geleden dat ik een kat had en het warme gevoel om er een op schoot te hebben, nestelt zich al in mijn lijf. ‘We weten niet of hij van iemand anders is’, temper ik hun en mijn enthousiasme. Mijn dochter zet de deur open en de kat loopt binnen alsof hij hier altijd al heeft gewoond. ‘Hij heeft geen halsbandje om!’ roept ze blij, alsof het dier daarmee van ons is. ‘Misschien is hij gechipt. Ik ga eerst wel even rondvragen in de buurt of iemand een kat mist.’ ‘Maar als dat niet zo is, mag het dan? Please?!’

Ik giet wat melk op een schoteltje en zet het neer voor de kat. Tevreden spinnend begint hij het leeg te likken. ‘We kijken wel. Laten we eerst maar even afwachten. Misschien komt hij nu even langs, maar wil hij helemaal niet blijven. Kijk, hij gaat er alweer vandoor.’ De melk is op en voldaan loopt de kat de tuin weer in, waarna hij verdwijnt onder de struiken. Drie paar teleurgestelde ogen kijken hem na.”

Beeld: Bart Honingh voor Flair