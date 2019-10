Miljuschka: ‘Het is een drijfzandachtige situatie, dus ik roep hulptroepen in’

Miljuschka Witzenhausen (34) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

Dat ene bordje

“240 is het getal dat me in z’n greep heeft. Het is ons liefde-voor-koken-obesitas-gewicht. Niet 250, dat een veel mooier getal is. Het is het aantal dozen dat uit mijn kleine flatje kwam waar ik later een berging en een garage bij huurde. Dat ging stap voor stap. Toen ik mijn intrek nam in de blokkendoos die even groot is als mijn huiskamer nu, had ik amper spullen. De bank tikte ik voor een paar 100 euro op de kop in een louche Arabische winkel waar het zonlicht bijna niet binnenkwam. Voor de rest vulde ik de flat met spullen die op zoek waren naar een tweede thuis. De eetkamerstoelen kreeg ik van mijn nichtje en het bed van mijn moeder. Maar naarmate mijn inboedel uitdijde, huurde ik er dus extra opslagruimte bij.

Nu, na maanden verbouwen, is het zover. Het is tijd om alles in te ruimen. Of eigenlijk moeten we eerst uitpakken. Alle dozen zijn namelijk ingepakt door een fantastisch verhuisbedrijf. Om elk bord zit vakkundig een papiertje of zwart plasticfolie gewikkeld. De beroepsdeformatie van mij en mijn eega heeft ervoor gezorgd dat ik van bijna elk denkbaar servies wel een paar onderdelen heb. Het begon leuk, want aan elk bord kleeft een herinnering. ‘Oeh, moet je deze zien schat. Weet je nog, die hebben we op de markt in Vietnam gekocht.’

‘We lijken wel cowboys die hun lasso werpen om kooksieraden’

We hebben alles en meer dan de meeste kookwinkels met een groot assortiment. Van originele yakitori bbq’s tot kreeftenkrakers in alle denkbare uitvoeringen. Steeds als we iets zien wat heeft te maken met koken, slaan we toe. We lijken wel cowboys die niet hun pistool met snelheid trekken maar (met behulp van de pinpas) onze lasso werpen om kooksieraden.

We konden het altijd voor ons onszelf verantwoorden, want onze klanten willen foto’s en video’s van eten in allerlei stijlen. De ene keer moet het Brits met bloemetjes, de andere keer in aardetinten en soms hysterisch in kerst- of paas-sfeer. Met als gevolg dat ik nu een soort Twister aan het spelen ben op een vloer vol verschillende attributen. Ik probeer me te focussen op de grootte, materialen en kleuren. Het is een drijfzandachtige situatie. Voordat je het weet, blijf je hangen in nostalgie en schiet je niet op.

Ik vervloek onze gedeelde passie voor eten net zo vaak als dat ik me vergaap aan de mooie dingen die we terugvinden. Na 2 dagen zie ik alleen maar serviesdelen als ik mijn ogen sluit. De dozen blijven net zo hard terugkomen als dat we ze wegwerken. Ik besluit hulptroepen in te roepen en verleid ze met de belofte van een lekker diner in de toekomst. Mijn huis stroomt vol met vrijwilligers die snakken naar cheesecake en rendang. Wat resulteert in een soort bol.com-magazijn waarin alles gestroomlijnd opnieuw zijn plek vindt. Zo zie je maar: eten verbindt en laat alles dichtslibben – zelfs het huis.”

