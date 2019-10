Miljuschka Witzenhausen: ‘De relatie tussen mij en Philip stond onder druk’

Na 44 bezichtigingen was het zover: Flair-columnist Miljuschka en haar vriend Philip vonden hun droomhuis. Maar wat begon als een sprookje (denk: oude boerderij, moestuin, appelbomen), eindigde in een nachtmerrie. En een maandenlange zwerftocht met 2 kinderen van hotel naar vrienden en hotel.

Lees hier het eerste deel van Miljuschka’s klusverhaal.

Prutswerk

“Vol goede moed gingen we op 1 januari van start. Het begon met het slopen van muren op zolder en het leggen van de leidingen op zolder voor de kinderbadkamer. Dit gebeurde allemaal in een slakkengang. Want in de ochtend moest er eerst uitgebreid worden gerookt en koffiegedronken, en na een uur herhaalde dat tafereel zich. Dan weer waren de werkmannen de hele dag spoorloos om materiaal te halen. Ook wist je nooit of ze met 1 of met 5 man aan de slag zouden gaan. Ik begon nattigheid te voelen toen de aannemer aangaf dat hij geen elektricien en partij kon vinden om de cv te verplaatsen. Maar ik was niet gek te krijgen; pleegde een paar belletjes en deed een oproep op Instagram. Binnen de kortste keren was het geregeld. De alarmbellen hadden toen allang af moeten gaan. De aannemer zou op 1 maart klaar zijn met de afgesproken werkzaamheden, maar niks bleek minder waar.

Met het komen van vakmensen via mijn eigen netwerk groeiden onze zorgen. Ze waarschuwden ons dat de leidingen verkeerd waren aangelegd en onze badkamerspecialist weigerde de badkamer te plaatsen op dit prutswerk. We lieten een onafhankelijke bouwadviseur komen en zakten zowat door onze hoeven. Draagbalken waren doorgezaagd, leidingen niet goed aangelegd. De schade was aanzienlijk. Maar liefst 95 procent van de uitgevoerde werkzaamheden werd afgekeurd. Daarnaast was de helft van al het werk nog steeds niet uitgevoerd. Het was inmiddels eind februari en de dozen stonden thuis al ingepakt, want de flat was opgezegd.

De aannemer nam zijn verantwoordelijkheid niet en we stonden echt met onze handen in het haar. Ik was diep geraakt door de harteloosheid waarmee we werden behandeld. We waren verder van huis dan waar we begonnen. We moesten de gedane schade herstellen, konden fluiten naar een groot deel van ons verbouwbudget en hadden daarbovenop nog de advocaatkosten. En dan moesten we ook nog met spoed op zoek naar vakmensen die tijd wilden vrijmaken om de klus af te maken.

Relatietest

Als ik eraan terugdenk, was het allerergste van die periode: het niet hebben van een thuis. Maandenlang zwierven we met de kinderen en een paar tasjes van hotel naar vrienden en weer naar een hotel. Geen eigen ruimte, de stress van het verbouwen en een eindeloze hoeveelheid keuzes. Plus een financieel zwart gat waardoor ik hard door moest bikkelen en Philip stopte met werken om onze aannemer te zijn. Het zette onze relatie onder druk. Normaal tijd voor elkaar hadden we niet meer. Zelfs niet een beetje tijd. Ik was aan het werk en als ik niet aan het werk was, was ik met de kinderen. Phillip rende van hot naar her om alles wat met de verbouwing te maken had in goede banen te leiden. Als we elkaar al tegenkwamen, moesten we ieder snel weer een andere kant op. Boodschappen doen, uitgebreid koken en eten – wat we zo graag samen deden en deelden – schoot er volledig bij in. Als nomade eet je wat voorhanden is.

‘We hadden al van veel stellen om ons heen gehoord dat een verbouwing de ultieme relatietest is. Dat bleek inderdaad zo te zijn’

En toen we eenmaal onze intrek hadden genomen in de bouwval die het op dat moment nog steeds was, hadden we geen tijd om rustig recepten uit te kiezen. Ontbrak het ons volledig aan de energie om uitgebreid boodschappen te doen en was er bovendien ook geen keuken om in te koken. We kwamen op het punt dat we alleen nog maar vervelende dingen met elkaar deelden. Het geharrewar over het verloop van de verbouwing. Meningsverschillen over kleuren van muren, deuren en het patroon van de vloeren. Alles wat een feestje had moeten zijn, werd een aanslag op het beetje veerkracht dat we nog overhadden.

We hadden al van veel stellen om ons heen gehoord dat een verbouwing de ultieme relatietest is. Dat bleek inderdaad zo te zijn en dat bleven we elkaar voorhouden. Het komt allemaal goed. We moeten hier even doorheen. We gaan hier samen sterker uit komen. Woorden die we tegen elkaar zeiden als een van ons weer eens rock-bottom zat. We leerden elkaars minst leuke kanten kennen en liepen tegen elkaars verschillen en gebreken aan. Maar we kregen ook door hoe we elkaar het beste konden aanvullen en samen ploeterden we door.

Weer thuis

Ondertussen kwam langzaam het hebben van een thuis in zicht. Dankzij al die fantastische werknemers die na onze tegenslagen met ons in dit project stapten en het zagen als hun beroepseer om ervoor te zorgen dat alles helemaal in orde kwam. Onze vloerenleggers, de badkamerspecialist, elektricien en keukenboer die allemaal het beste met ons voor hadden. Hart en ziel in hun werk legden en onze wensen lieten uitkomen. De kersen op de taart waren de meubels. Het was lang geleden dat we ongegeneerd konden wegzakken in onze eigen bank.

‘Ze kozen ervoor om een stel vreemden te helpen met het creëren van een thuis en zelf van huis en haard verstoken te zijn’

Maar degenen die we ook echt niet hadden kunnen missen, waren de Poolse werknemers. Ze hadden bijna overal verstand van en konden zo’n beetje alles wat wij nodig hadden. Ondanks de taalbarrière begrepen ze precies wat we wilden en voerden ze hun werk altijd stipt en perfect uit. Ze vulden de gaten van al het werk dat bleef liggen. Ze hebben ons uit menig verbouwprobleem gered en gaven ons de hoop dat het allemaal goed zou komen. Ik was zo blij dat ze er waren. Maar ik realiseerde me ook dat ze in de tijd die ze bij ons doorbrachten, niet bij hun gezinnen in Polen konden zijn. Ze kozen ervoor om een stel vreemden te helpen met het creëren van een thuis en zelf van huis en haard verstoken te zijn. Te gaan werken in een ver buitenland om hun gezinnen een beter leven te kunnen geven. Dat is echte liefde en het vervulde me met respect, elke keer dat ik ze zag.

Lees ook

Miljuschka over getuigenis moeder in zaak Holleeder: ‘Ze heeft alles opgegeven’

Inmiddels kunnen we weer douchen, slapen en bijna volledig koken in huis. Langzaamaan zijn we begonnen met inrichten, uitpakken en landen. We hebben weer een thuis. De tijd van herinneringen maken, het huis vullen met geuren en het verwezenlijken van nog meer dromen is aangebroken. Het is en blijft een gigaproject, dus we moeten de komende jaren nog flink doorpakken. Nu hebben we vooral even de tijd nodig om op adem te komen, financieel en mentaal. En dat doen we vooral door er gewoon te zijn.”

Dit artikel komt uit de Flair Wonen 2019.