Miljuschka: ‘Voor mij had Marius weer een geheim van de tuin blootgelegd’

Miljuschka Witzenhausen (34) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

De geheime tuin

“Vanuit mijn ooghoek zag ik Marius, de oudste van de 2 broers die bij ons op de boerderij klussen, heen en weer schieten van de stal naar een hoekje op het land erachter, en elke keer met een brede glimlach en een gevuld emmertje terugkeren. De stal ontnam mij het zicht op zijn activiteiten. Wat deed hij daar toch? En wat zat er in het emmertje wat hem zo blij maakte? Hey, daar ging hij weer! Ik rende achter hem aan.

Om de hoek van de stal, op het land erachter, zag ik hem. Hij stond bij een van de bomen aan de takken te schudden. Wat was dit nou weer voor vreemd gedrag? Moest hij al die keren dat hij hiernaartoe was gelopen zijn agressie kwijt ofzo? En botvierde hij die op deze arme boom? Of was hij op een vreemde manier aan het trainen? Ik begreep er niets van.

‘Ik had die nog niet gezien, niet herkend en waarschijnlijk door het verscholen plekje waar hij groeide, lange tijd niet opgemerkt’

Maar de scène speelde zich verder af voor mijn ogen. Na het schudden, begon hij iets van de grond te rapen en stopte dat in het emmertje. Nu wilde ik het naadje van de kous weten en versnelde mijn pas. Hij zag me naderen, rechtte zijn rug en toen ik eenmaal dichterbij was, stak hij trots het emmertje naar mij uit en sprak een Pools woord dat ik uiteraard niet verstond. Ik keek in de emmer en begreep waar dit hele mysterieuze gedoe om te doen was geweest.

In de emmer lagen hazelnoten. De beste man was al dagen hazelnoten aan het rapen. Hij maande me in gebarentaal mee te komen en rende voor me uit. Ik volgde hem naar de plek waar hij en zijn broer altijd de lunch nuttigden en daar wees hij op wel 5 kilo hazelnoten, die lekker in het zonnetje bruin lagen te bakken. Een brede glimlach op zijn gezicht. Trots als een pauw. Ernaast lagen de pruimen, de appels en de peren die hij had verzameld.

Regelmatig had ik hem even snel tussendoor een snack van een van de fruitbomen zien plukken en er zijn tanden in zien zetten, om vervolgens weer door te gaan met zijn noeste arbeid. Het was altijd mooi om te zien hoe vanzelfsprekend het voor hem was: even naar een boom te lopen, zijn hand uit te strekken en te genieten van het eten dat de natuur voor hem had bereid. Hij was het gewend, leven van het land. Hij had dat altijd in zijn jeugd gedaan, voordat hij als jongvolwassene naar de grote stad vertrok.

Voor mij had hij weer een geheim van de tuin blootgelegd. In een intiem hoekje van de tuin, waar ik nauwelijks kwam, had ik een hazelaar en inmiddels hazelnoten. Ik wist niet dat ik een hazelaar had. Ik had die nog niet gezien, niet herkend en waarschijnlijk door het verscholen plekje waar hij groeide, lange tijd niet opgemerkt als Marius mij daar niet naar toe had geleid.

Nu ik het wist, liet mijn brein de boom en zijn vruchten niet meer met rust. Ik googelde hoe ik ze moest plukken, drogen en kon verwerken in allerlei heerlijke gerechten. Te beginnen met ijs. Vandaag ga ik hazelnootijs maken. Ik ben gek op hazelnootijs. Ik verheug me er nu al op hoe ik daar heerlijk van ga smullen. Dat heb ik te danken aan Marius.”

