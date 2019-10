Miljuschka: ‘Er komt altijd een moment dat je afscheid moet nemen’

Miljuschka Witzenhausen (34) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

Kat deel 3

“Mijn lieve Witje was nog niet zo oud toen ze overleed. Ik was ontroostbaar. Ze zou me nooit meer begroeten als ik thuis kwam – ze moet me al die jaren geroken hebben, want horen kon ze me niet – en nooit meer bij me op bed komen liggen. Ongeveer tegelijkertijd kwam onze eerste hond Wodan in mijn leven. Een oude, reusachtige en enthousiaste bouvier die helaas ook al snel overleed, waarschijnlijk omdat hij de onhebbelijke gewoonte had om aan bakstenen te knagen. Na Wodan volgden Wodan 2 en Prince, de 2 honden die na de scheiding van mijn ouders aan mijn vader werden toegewezen en zo ook uit mijn dagelijks leven verdwenen.

Dat is het grote nadeel aan de bijzondere band tussen mens en dier. Er komt altijd een moment dat je afscheid van ze moet nemen. Bij mijn goudvis wist mijn moeder me voor dat verdriet te behoeden door na zijn overlijden een wortel in het water te leggen en snel een nieuwe te halen. Maar bij alles groter en specifieker dan een goudvis, is dat een onmogelijke opgave.

Ondanks het verdriet bij het onvermijdelijke afscheid, verwelkomden we altijd weer nieuwe dieren in ons gezin. Na de scheiding van mijn ouders en mijn scheiding van mijn 2 honden, wilde mijn moeder mij een kat geven, als troost. Het was het enige huisdier dat wij er met haar drukke werkschema op na konden houden.

Ze toog naar het asiel om er 1 te halen, maar de asielmedewerker vond het onverantwoord dat een werkende moeder maar 1 kat nam. Ze moest er minimaal 2 nemen, zodat ze elkaar gezelschap konden houden als zij aan het werk was. Dus stonden er die middag 2 dozen met een rode strik op de grond. ‘Verrassing!’, riep ze en de katten kropen uit hun doos. Ik noemde ze Lotje en Juultje.

De katten bleken een bloedhekel aan elkaar te hebben. Met als gevolg dat Juultje enkel op de bovenverdieping resideerde om Lotjes agressie te ontwijken, en Lotje het hele huis onder piste om Juultje duidelijk te maken wie de baas in huis was.

Iedere ochtend hoorde ik het gemopper van mijn moeder die uit haar bed in een plas kattenpis stapte. Alsof Lotje het tot een missie had gemaakt haar ochtenden te verpesten. En haar avonden… als ze weer eens in de gordijnen hing op het behang van de muur krabde. Dagelijks keek ze mijn moeder met een bijna demonisch genoegen strak aan, alsof ze zei: ‘Kijk goed naar wat ik nu ga doen’, om vervolgens naar de muur te lopen, haar kont naar achter te duwen, haar lichaam te stretchen en het behang van de muur te trekken. Aan iedere correctie had ze maling, het zakje gevuld met erwten, de plantenspuit, ze miauwde er hooghartig om. Mijn moeder bleef begripvol en accepteerde het bestaan van een kat op de bovenverdieping en een kat die het huis terroriseerde.

Mijn tante niet. Zij ging terug naar het asiel voor een goed gesprek over hun advies deze 2 katten bij elkaar te plaatsen. Ze had Lotje gemakshalve mee genomen en kwam zonder haar terug. Tot onze grote opluchting. En die van Juultje die van een timide, angstig, altijd verstoppend poesje in een tevreden spinnende poes veranderde. Voor Lotje vond men een ander goed thuis. Bevrijd van Lotje, durfde Juultje bij me op schoot te kruipen en op bed te komen slapen. Ze leefde een lang en gelukkig leven tot ver nadat ik het ouderlijk huis had verlaten. En zodra ik thuis was, kwam ze bij me op schoot liggen.

Nóg voel ik mijn handen door haar zachte vacht kriebelen en hoor haar intens tevreden gespin. Ik verlang weer naar de warmte van een kat op schoot. Een kat in mijn leven. Een verlangen dat teweeg wordt gebracht door het rode gevaarte dat op mijn tuinstoel zo heerlijk van het zonnetje ligt te genieten. Stiekem hoop ik dat hij van niemand anders is en dat hij gezellig bij ons blijft wonen.”

