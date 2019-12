Miljuschka vol trots over zoon: ‘Een grote, sterke broer die voor zijn kleine zusje op komt’

Miljuschka Witzenhausen (34) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

Hij komt

“Geschud aan mijn arm. Gefluister in mijn oor. ‘Mama, wakker worden.’ Heviger geschud aan mijn schouder. ‘Mama, wakker worden!’ Ik doe mijn ogen open en zie Felina volledig aangekleed naast mijn bed staan. Inclusief schoenen en winterjas. ‘Lieverd, het is weekend, je hoeft niet naar school’, zeg ik en doe mijn ogen weer dicht. ‘Nee mama, wakker worden. Hij is er.’ Hij is er?! Ik schiet overeind. ‘Wie is er? Is er iemand aan de deur?’ Ik spring mijn bed uit, in de veronderstelling dat ik ben vergeten dat we iemand op bezoek krijgen. Ik schiet wat kleren aan en ren naar de voordeur. Felina rent achter me aan. Onderweg een blik in de spiegel. Mijn haar zit als dat van Hetty de heks en ik doe het nog even snel in een knot, zodat het bezoek zich geen hartverzakking schrikt. Met een zwaai doe ik de deur open. Niemand! Ik draai me om naar Felina. ‘Waar is de visite dan?’

‘Er is geen visite, mam.’ Ze zucht. ‘Maar jij zei: ‘Hij is er.’

‘Ja, hij is er ook.’

‘Waar dan?’

‘Op het station.’

‘Wie dan?’, vraag ik aan Felina, alsof zij mijn agenda beter zou kennen dan ik zelf.

Ze kijkt me meewarig aan, gooit haar armen in de lucht en roept geërgerd: ‘Sinterklaas, mam! Sinterkláás is vandaag in het land. We moeten erheen.’ Ik kijk naar de klok en schrik. ‘Maar lieverd, het is pas 5 uur in de ochtend! Sinterklaas komt pas over een paar uur aan.’ ‘O’, zegt ze droog. ‘Dan ga ik nog even een tekening voor hem maken.’ En ze loopt de trap op naar haar kamer.

Ik kruip nog even in bed voor een paar uurtje slaap. Het worden er 2, want om 7 uur staat Felina alweer naast mijn bed. Ongeduldig. We moeten nu toch écht naar Sinterklaas. Het wachten duurde ook zo lang. ‘Weet je wat?’, zeg ik. ‘We gaan eerst wel even pepernoten bakken. Dan kun je die aan Sinterklaas laten proeven.’

‘Doordat ‘hij weet hoe het zit’, voelt Rembrandt zich zo veel groter dan zijn zusje’

Inmiddels is ook Rembrandt wakker geworden. ‘Moet ik mee?’, vraagt hij en de tegenzin druipt van zijn gezicht. ‘Jij wil Sinterklaas toch ook wel even zien?’, zeg ik. ‘Hmm, niet echt, nee’, zegt hij en kijkt me strak aan. ‘Ik ben geen klein kind meer, mama. Ik weet echt wel hoe het zit, hoor.’ ‘Maar dan nog kun je wel even meegaan, voor je zusje.’ ‘Oké dan maar weer’, zucht hij verveeld.

Dan gaan we. Felina springt op van haar stoel en rent naar boven. Met haar jas aan en de tekening in haar hand komt ze terug. ‘Die ga ik geven. En ook de pepernoten. Sinterklaas geeft altijd al zijn pepernoten aan de kindjes. Dan kan hij deze voor zichzelf bewaren, voor als hij weer in Spanje is.’ Rembrandt rolt met zijn ogen. Doordat ‘hij weet hoe het zit’, voelt hij zich zo veel groter dan zijn zusje.

‘Mijn Sinterklaas kan niet meer stuk’

Samen staan ze aan de kant te wachten. Daar komt de Sint! Felina rent op hem af, maar ze is net te laat. Dan rent Rembrandt naar haar toe, hij pakt haar hand en trekt haar mee tot ze voor de Sint staan. ‘Mijn zusje wil u dit geven’, zegt hij en duwt haar naar voren. Felina glimt van trots als de Sint haar bedankt. Ik kijk naar Rembrandt. Hij is inderdaad al groot geworden. Een grote, sterke broer die voor zijn kleine zusje op komt. Mijn Sinterklaas kan niet meer stuk.”

Beeld: Bart Honingh voor Flair