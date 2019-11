Miljuschka Witzenhausen (34) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

“Ik ben al dagen aan het woelen in mijn bed, ik ben prikkelbaar en loop over van de zenuwen. Dat is niet zonder reden: er staat me een weerzien te wachten waarvan ik een bitterzoete smaak in mijn mond krijg. Terwijl dat vroeger alleen maar zoet was. Ik ben verstrooid door de spanning, check wel 30 keer mijn tas of ik alles bij me heb en ik ben continu mijn telefoon kwijt om er vervolgens achter te komen dat ie in mijn achterzak zit.

Na bijna een week ijsberen en onverwachte uithalen naar mijn vriend (degene die het dichtst bij je staat, moet het altijd ontgelden) is bijna zover dat ik hem weer onder ogen ga komen, mijn goede kennis die langzaamaan transformeerde in een vriend. Helaas gebeurde er vorig jaar iets, in een kort rendez-vous, dat alles heeft verstoord. Ik heb geluk dat de kinderen mee zijn, want nu moet ik me wel vermannen en verbijten. Ik moet het juiste voorbeeld geven. Hyperventileren is geen optie.

‘Mijn vliegangst is ontstaan op één van de kortst denkbare vluchten: van London City naar Schiphol’

Het hele voortraject is al zenuwslopend op zich: op tijd komen, alle papieren bij je hebben, niks anders cruciaals vergeten. Eenmaal door de douane kan ik me overgeven aan een door spanning opgewekt impulsaankopencircus. Dat zorgt voor enige ontlading. Maar welke miskopen ik ook doe, uiteindelijk moet ik eraan geloven, aan mijn vroegere kameraad, het vliegtuig.

Mijn vliegangst is ontstaan op één van de kortst denkbare vluchten: van London City naar Schiphol. Nu kan ik me voorstellen dat dat vragen oproept, dus ik zal het uitleggen.

Voor RTL Boulevard mocht ik ooit Jamie Oliver interviewen in London. Ik was verrukt. We vlogen met een heel team: cameraman, geluidsman, visagiste en redacteur, en we stonden allemaal om 6 uur ’s ochtends met kleine oogjes op het vliegveld. Ikzelf toen nog zonder vliegangst. Eenmaal in Londen ging alles fantastisch met de culinaire Engelse held. Ik mocht rondsnuffelen in zijn studio’s, hij sprak nog snel een bericht in voor een zieke vriendin. We lunchten daarna zelfs nog even bij Ottolenghi’s lunchroom. Ik liep op wolkjes, niet wetende dat ik daarna in een storm van emoties terecht zou komen.

Je moet weten dat de visagiste een goede vriendin is en vlak voor onze trip een traumatische ervaring had opgelopen. Ze had op de Gili-eilanden een aardbeving meegemaakt. Die had niet alleen de huizen op het eiland verwoest maar ook haar vertrouwen in de normale zaken. De vlucht van London City naar Amsterdam is snel en fungeert als een soort busrit voor traders en eendaagse shoppers. Het is een klein vliegtuigje waarvan de motor extra hoorbaar is. Tijdens onze terugvlucht leek het wel alsof we in een lesprogramma voor een toekomstige piloot zaten: gas erbij, gas eraf, en dat de hele tijd.

‘Alles rondom het vliegen kwam nu 1000 keer harder binnen’

Dat was voor Mettina, mijn vriendin, reden om te paniekeren. Om de haverklap vroeg ze mij en de stewardess of ‘dit wel normaal was’. Dat zette bij mij een knop om, ik raakte volledig van de leg. Alles rondom het vliegen – wat natuurlijk hartstikke tegennatuurlijk was, waarom had ik daar nooit over nagedacht – kwam nu 1000 keer harder binnen. Dat ene uurtje heeft mijn nonchalante houding 180 graden omgedraaid. Ik weet dus hoe ik aan mijn vliegangst kom. De grote vraag is nu: hoe kom ik ervan af?”

