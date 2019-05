Column Miljuschka: ‘Sinds kort hebben we een nieuw gezinslid’

Miljuschka Witzenhausen (33) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

“Het lijkt alsof we de laatste tijd proberen water uit een zinkende boot te scheppen. Mijn lief en ik proberen het groeiende op allerlei manieren aan de pakken, maar iedere keer raken we verstrikt. Verstrikt in een jungle van onwetendheid en onmacht. Het is een consequentie van snel leven en hoog inzetten, en dat eist op een gegeven moment zijn tol. Nooit had ik gedacht dat we zouden veranderen in een stel dat zo hard moet werken. Toch is het zo. Het is go big or go home.

‘Voordat je de mooie dingen weer kunt gaan zien, moet je eerst het lelijke en slechte uitbannen’

Dus beginnen we bij het eerste punt van aandacht: elimineren. Voordat je de mooie dingen weer kunt gaan zien, moet je eerst het lelijke en slechte uitbannen. Dus gaan we letterlijk gebukt om een schone lei te creëren: brandnetels, distels en ander onkruid moeten tussen het grind uit. We hebben een boerderij gekocht en daarbij koop je ook de idylle van een tuin.

Ik was op slag verliefd op de appelbomen, hortensia’s , de perfect gesnoeide perken en het mooie, groene gras. Nu groeit de jungle ons boven het hoofd. Van een flat naar een boerderij is sowieso nogal overwhelming, alleen al qua verbouwing. Ik ben op sommige dagen, tussen de stukadoors en cv-installateurs door, al blij als het me is gelukt om te douchen in het tuinhuis.

‘We wisten het allemaal beter’

We komen allebei van een eengezinshuis-tuin en dachten echt wel iets snappen van groen, maar in retroperspectief zie ik nu dat dat een gevalletje hoogmoed was. Zeker als je je realiseert dat de nieuwe tuin 10 keer zo groot is als de oude tuin. Onwetend als we waren op het gebied van tuinen, gingen we het helemaal anders doen. We zouden de laurier gaan terugsnoeien, een ander terras erin, ouderwetse struiken vervangen voor mooie snijbloemen. We hebben nog steeds goed contact met de vorige bewoonster en zij attendeerde ons er vorige week vrolijk op dat de oude bloemen uit de hortensia geplukt moesten worden. We wisten het allemaal beter.

‘Je ruikt zelf ook naar koeienpoep, maar hoop op nieuw groeiend gras doet leven’

Het onkruid dat uit alle hoeken en gaten naar je toe komt schieten is regelrecht ontmoedigend. Het grootste stuk groen is ook dat waar we het meeste aan doen: het gazon. Dat wordt nu stuk gereden door werklui, open gegraven voor leidingwerk. Op sommige plekken is het gehavend en op andere staat het gras kniehoog. Inzaaien, bemesten en bewateren is de remedie. Daarna ruik je ook zelf naar koeienpoep, maar hoop op nieuw groeiend gras doet leven.

Voor een andere deel van het grasveld hebben we sinds kort een nieuw gezinslid. Vooral de mannen zijn van hem gecharmeerd. Ik heb hem Guus gedoopt. Hij is vrij fors, een maaimachine en quad ineen. Gek genoeg onze grootste ontspanning op dit moment. Ruim 4 uur doe je erover, in lange banen, maar dan is het gras weer als een gladde, fris gedweilde vloer. Heel bevredigend. Ik ben benieuwd hoe onze tuin er over een jaar uit ziet. Ik hoop dat onze liefde voor tuinieren met dezelfde snelheid groeit als de paardenbloemen.”

