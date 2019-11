Miljuschka: ‘Als blikken konden doden, was mijn vriend op zijn minst zwaar gewond’

Miljuschka Witzenhausen (34) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

Poezenbeest blijft!

“Poezenbeest hebben we hem genoemd en hij heeft definitief zijn intrek genomen in ons huis. Het begon met een stoel in de keuken, maar inmiddels bevolkt hij de bank van de woonkamer, de bedden van de kinderen en ja hoor, ondanks luid protest van mijn partner, ook ons bed. ‘We moeten echt weten van wie die kat is’, zegt hij met zijn neus in de haren van de vacht. ‘Waarom? Het is toch duidelijk dat hij hier wil wonen’, zeg ik. Maar dat kan niet volgens mijn vriend, want zijn baasje was vast net zo gek op hem als wij. Misschien nog wel gekker. Af en toe vind ik zijn opmerkingen onbegrijpelijk. Alsof het mogelijk is dat er meer van Poezenbeest gehouden kon worden dan dat wij collectief deden. Door ons werd er tot in de vierde macht van hem gehouden. Wie kon daar nou tegenop?

‘Ik kon het slechte nieuws live volgen’

Die avond kwam de buurvrouw even aanwaaien. ‘Weet jij van wie die kat is?’, vroeg mijn partner. ‘Volgens mij is hij van de boer aan het einde van de dijk. Die heeft precies zo’n kater!’, riep ze uit. ‘Ik bel wel even om het te vragen.’ Ik kon het slechte nieuws live volgen. Het was inderdaad de kater van de boer en hij zou worden opgehaald, maakte ik uit het gesprek op. Als blikken konden doden, was mijn partner nu op zijn minst zwaar gewond. Waarom moest hij nou over Poezenbeest beginnen? Niemand die aan hem kon zien dat ie was komen aanwaaien, zo natuurlijk was-ie al in onze omgeving opgegaan. Ik zag al voor me hoe Poezenbeest werd opgehaald en ons hele gezin huilend bij de deur stond, ik hangend aan de benen van de eigenaar, hem smekend zijn kater bij ons te laten.

‘Die mensen missen hem vast heel erg’, zei mijn partner verdedigend. ‘Ja natuurlijk. En daarom zijn we Poezenbeest nu zéker kwijt’, bitste ik terug.

De volgende dag verwenden we de kat tot op het bot. Ik kookte verse vismaaltjes voor hem, maakte barbecuevlees voor hem klaar en sneed zelfs een lamshart voor hem in kleine stukjes. Het was een van de redenen waarom ik zo van Poezenbeest hield. Hij kon net als ik zo schaamteloos genieten van lekker eten. De dagen verstreken, de kat kwam onevenredig veel aan, en de spanning steeg. Wanneer kwam die klop op de deur? Maar na een week was Poezenbeest nog niet opgehaald. ‘Zie je wel, het is helemaal hun kater niet’, concludeerde ik. En om mijn stelling kracht bij te zetten onderwierp ik Poezenbeest aan een nader onderzoek. Hoe had ik het kunnen missen? ‘Poezenbeest is helemaal geen kater! Ze is een poes!’, schreeuwde ik uit. De kinderen dansten door de kamer. ‘Hoe weet je dat nou’, hoorde ik de relativerende factor in ons gezin piepen. ‘Kijk dan! Geen balletjes! Zie jij ballen?’ ‘Nee’, sputterde hij, ‘maar ik weet ook niet hoe dat er uit zou moeten zien.’ ‘Ha! Precies! Omdat jij nooit katten hebt gehad’, kaatste ik terug. ‘Vandaar dat hij nog niet is opgehaald, de buurman heeft zijn kater vast al terug.’ Een golf van opluchting ging door ons gezin. We waren Poezenbeest niet kwijt!”

Beeld: Bart Honingh voor Flair