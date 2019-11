Miljuschka: ‘Ik voelde een steek, ging het hem alleen om het eten?’

Miljuschka Witzenhausen (34) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

Poezebeest (2)

““We moeten echt weten van wie Poezebeest is,” zei mijn partner. “Begin je nu weer?” antwoordde ik. “Poezebeest heeft ons gekozen als zijn gezin en dus is ze van ons.” “Dat is diefstal,” liet hij ineens zijn afgebroken studie rechten spreken. “Echt niet! Hoe kom je daar nou bij. Ze is hier toch vrijwillig?” “Maar dat maakt haar niet van ons,” antwoordde hij ernstig. “Wat doe je nou moeilijk?” riep ik het uit. “Nou, ik wil niet investeren in een kat die elk moment opgehaald kan worden. Als hij echt van ons had geweest, had ik al een mandje voor hem gekocht en een kattenbak.” “Oh, je hebt bindingsangst,” lachte ik. “Helemaal niet! Ik kan me gewoon niet helemaal geven aan die kat. Het blijft in mijn hoofd zitten dat hij toch van iemand anders is.” “Jemig, wat ben je soms toch een ingewikkeld mens,” zuchtte ik.

“Er is een manier om erachter te komen van wie hij is,” ging hij verder. Mmm, hij is stiekem op onderzoek uit geweest. Ik had het kunnen weten. “We kunnen laten nagaan of hij gechipt is. Zo komen we erachter van wie hij is.” “En als hij niet gechipt is? Leg je je er dan bij neer dat hij van ons is?” deed ik als tegenbod. “Ja, dan is het waarschijnlijk toch een zwerfkat.” “Oké, deal!”

Die middag rij ik langs de dierenarts om een afspraak te maken om Poezebeest te laten checken. Het advies was dat ik daar de dierenambulance voor moest bellen. Als bleek dat hij van een ander was, konden zij hem gelijk meenemen en overdragen aan de rechtmatige eigenaar. Zo gezegd, zo gedaan. Nog geen uur later stond de dierenambulance voor de deur. 2 vriendelijke dierenliefhebbers stapten uit en onderwierpen Poezebeest aan een onderzoek naar zijn herkomst. Ik hield mijn adem in toen een hightech-uitzend-apparaatje naar zijn hals ging. Een bliepje ging me door merg en been, het was het bewijs dat hij gechipt was… En dus een eigenaar had. De dierenambulancemedewerkster noemde een naam en een adres. Poezebeest was inderdaad van de buren verderop. Zoals mijn buurvrouw al had gezegd. “Maar waarom waren ze hem dan niet komen ophalen?” vroeg ik de medewerkster. “Ach, mevrouw, dit is een boerderijkat. Die hou je niet binnen, dat weet zijn eigenaar ook. Hij gaat waar hij gevoerd wordt. Als u stopt met eten geven, gaat hij vanzelf weer naar huis.”

Het was een hard oordeel. De liefde van Poezebeest ging door de maag. Ik voelde een steek, ging het hem alleen om het eten? Was het niet onze onvoorwaardelijke liefde die hem aan ons kluisterde? Heel even voelde ik me gebruikt, om gelijk te concluderen dat Poezebeest en ik wel heel erg op elkaar leken. Als foodie begreep ik haar volkomen. Daarom paste ze natuurlijk zo goed bij me en ik bleef haar eten geven. Heerlijke kattenmaaltijdjes. Vers klaargemaakt. Ga daar maar eens de concurrentie mee aan! Dus bleef Poezebeest hangen. 3 dagen later gingen we op vakantie en moesten we Poezebeest 10 dagen missen. Tegen de uitdrukkelijke wens van mijn partner in, die uitriep dat het alleen maar muizen aan zou trekken, had ik op verschillende beschutte plekjes eten neergezet. Dan had Poezebeest toch te eten.

Na te hebben genoten van een heerlijke vakantie kwamen we thuis en riepen we gelijk ons Poezebeest. Maar ze kwam niet. We zochten in de woonkamer, de slaapkamers en tenslotte beneden in de keuken. Daar lag op een stoel een vlek opgedroogd bruin vocht met in het midden een haarbal. Het was het laatste wat we van Poezebeest zouden zien. Buiten waren de bakjes eten leeg. De ambulancemedewerkster had gelijk. Poezebeest gaat waar ze haar voeren.”

