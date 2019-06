Miljuschka Witzenhausen (33) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

“Ik voel me vaak echt een bofkont. Nu ga ik iets zeggen waar ik heel vaak de kriebels van krijg als ik het iemand hoor zeggen. Maar het is de waarheid. Ik heb namelijk van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Het was totaal niet de bedoeling om ooit weer aan de slag te gaan. Met mijn zwangerschap kwam een hormonentsunami over me heen die me ertoe deed besluiten om een nieuwe carrière na te streven: die van soccer mom. Bij die nieuwe staat van dienst hoorde veel koken en boodschappen doen. Laat dat nou net iets zijn waarvan allebei mijn genotssensoren overuren gaan draaien.”

‘Het mooie was dat ik het kon delen met de mensen waar ik van houd door ze vol te stoppen met het eten dat ik maakte.’

“Omdat ik die kids in mijn buik van de beste bouwstenen (lees: eten) wilde bouwen, moest alles een goede herkomst hebben. Dus hoppa: moestuin erbij, zelf brood bakken, koe en melk bij de boer halen. Ik had er vol plezier een dagtaak aan. Het mooie was dat ik het kon delen met de mensen waar ik van houd door ze vol te stoppen met het eten dat ik maakte. Daarnaast werden Facebook en Instagram een live visueel eetdagboek voor de buitenwereld.”

“Ik merkte dat mensen graag mijn recepten wilde koken. Zo kwam langzaam maar zeker het vertrouwen tot stand dat ik hier ambitie in mocht hebben. Die baan van Jamie Oliver en Nigella Lawson was misschien toch zo gek nog niet. Mijn grootste valkuil was dat het perfect moest zijn. Ik kon en kan niet snijden als een sterrenchef, maakte geen foto’s die in een magazine passen en was online een nitwit. Gelukkig was daar het zetje in de rug dat ik nodig had om te vliegen: de scheiding en daardoor de financiële kanteling. Ik moest alles aannemen en doen, waardoor ik me dit alles in een sneltreinvaart eigen maakte.”

‘Nu ben ik het er helemaal mee eens dat je geen lopende reclamezuil moet worden.’

“Het groeien op social media heeft mij vooral een nieuwe business gegeven. Televisie is ook een onderdeel, maar veel minder dagelijkse kost. Wat ik daar zo mooi aan vind, is dat het me een plek geeft waar ik volledig mezelf kan zijn. Er is ruimte voor discussie. Het is democratie in de puurste vorm. Ik realiseerde me dit onlangs opeens meer dan ooit. Want met steeds meer volgers komt er ook kritiek.”

“Het verwachtingspatroon is soms scheef, want iedereen wil tips, gratis recepten en winacties. Op reclame zit niemand te wachten. Wat natuurlijk niet hand in hand gaat. Heel vaak post ik een pan waar ik niet voor betaald word en die vliegt dan de winkels uit. Vind ik leuk, vinden de kopers leuk en uiteindelijk heeft iedereen meer plezier in de keuken. Dat is het belangrijkste. Nu ben ik het er helemaal mee eens dat je geen lopende reclamezuil moet worden.”

“Er zijn types die van nagels via wc-ontstoppers naar pepernoten gaan. Het moet te maken hebben met wie je bent en waar je voor staat, vind ik. Ik denk dat ik een paar keer per jaar iets doe dat gesponsord wordt. Daarop krijg ik dan 400 positieve reacties en 3 negatieve. Die laatste blijven helaas hangen. Dat brengt me weer terug bij waar het allemaal ooit begonnen is: opvoeden. Want, lieve mensen, van de lucht kan niemand leven. De recepten die ik post, kook ik en fotografeer ik. Eindstand: het kost me geld en liefde. Dat moet ergens worden terugverdiend.”

