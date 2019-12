Miljuschka over haar kinderen: ‘Ik ben met stomheid geslagen’

Miljuschka Witzenhausen (34) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

“Een vrije dag. De kids zijn lekker thuis en het is prachtig weer. De zon stort een overvloed aan zonnestralen over ons uit. Het landschap staat in vuur en vlam als het licht op rood verkleurde boomtoppen weerkaatst. ‘We gaan aan de wandel’, roep ik. ‘Waarheen?’, roepen de kinderen in koor. ‘Op weg naar het onbekende’, fluister ik zacht.

Het klinkt ze spannend genoeg om enthousiast in hun regenlaarzen te springen. Regenjassen aan en we zijn klaar voor vertrek. Een bospad brengt ons naar een wandelroute van twaalf kilometer. We zijn omringd door wonderschone natuur, frisse lucht en stilte. Een stilte die niet verstoord wordt door een of ander scherm waar lawaai uit komt. Zonder woorden is er alleen nog het voelen hoe we bij elkaar horen. Kilometers dragen we dat gevoel tussen ons in, totdat Rembrandt de stilte verbreekt.

‘Ik wil YouTuber worden’, verklaart hij op ernstige toon.

‘Later als je groot bent?’, vraag ik.

‘Nee nu’, zegt hij.

Oké, denk ik ietwat vertwijfeld. Maar dergelijke initiatieven tegenhouden lijkt me vanuit opvoedkundig perspectief niet bepaald motiverend. Dus zeg ik: ‘Hoe ga je dat doen dan?’

‘Ik ga video’s maken over games die ik speel en die zet ik op YouTube.’

‘Leuk idee. Weet je al hoe dat moet?’

‘Een beetje. Ik heb er een camera en een microfoon voor nodig.’

‘Dat is nogal wat. Dat lijkt me niet goedkoop. Dan moet je daarvoor sparen.’

Ik grijp de kans aan die zich voordoet om hem te leren dat, als hij wat wil, hij daar moeite voor moet doen.

‘Mag ik dan zakgeld?’

‘Het lijkt me een goed moment om een zakgeldregeling in te voeren. Twee euro per week lijkt me redelijk’, zeg ik en ik zie hem rekenen.

‘Dan gaat het heel lang duren, voordat ik video’s kan maken’, zegt hij teleurgesteld.

‘Als je straks het hout voor de haard naar binnen brengt, kun je een centje extra verdienen.’

‘Hoeveel?’

‘Tien cent?’

‘Deal!’

‘Ik wil ook geld verdienen’, roept Felina tussendoor. ‘Er is in en om het huis genoeg te doen, waar jullie wat mee kunnen verdienen’, zeg ik. De laatste zes kilometer van de wandelroute is de stilte ver te zoeken. Om het hardst roepen ze klusjes die ze kunnen doen en thuisgekomen hebben we een hele lijst gemaakt. In de dagen die volgen, laten ze zien hoe serieus ze zijn. Ze wassen af, ruimen op, zetten afval buiten en stofzuigen zo fanatiek, dat het bijna op kinderarbeid begint te lijken. Na een week lijkt hun fanatisme iets af te nemen.

‘Zijn jullie niet meer aan het sparen?’, vraag ik.

‘Jawel’, is het antwoord.

‘Kun je dan nu voor een dubbeltje even wat verveine uit de tuin halen?’

‘Later misschien’, zegt Rembrandt terwijl hij en Felina gebiologeerd naar zijn telefoon staren. Ik kijk mee en zie dat hij aan zijn oma via WhatsApp een foto van een oude knuffelbeer heeft gestuurd, met de tekst: ‘Hoeveel bied je voor deze? Ik wil hem verkopen voor minimaal tien euro.’

Ik ben met stomheid geslagen. Nu snap ik het verminderde klusanimo. Ze hebben een lucratiever handeltje gevonden. Niet de manier die ik op het oog had, maar mijn plan om ze te motiveren is geslaagd: ze doen wat nodig is om hun spaardoel te bereiken en zijn daarin ook nog eens buitengewoon creatief.”

Beeld: Bart Honingh voor Flair