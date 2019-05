Miljuschka Witzenhausen (33) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

“Popcorn met gesmolten boter en karamel, softijs met spikkels, cheesecake, McFlurry met Oreo, kaasfondue en patat speciaal. Wannabe van de Spice Girls, Macarena en Push it van Salt-n-Pepa. Onesies en Crocs; het zijn allemaal guilty pleasures. Maar wat is dat nou eigenlijk precies: een guilty pleasure? Het is dus iets waar je plezier uithaalt en van geniet, maar waar je je tegelijkertijd voor schaamt.

‘Ik heb geen enkele moeite om volledig mezelf te zijn’

Nu moet ik je bekennen dat ik niet zo snel last heb van schaamte. Ik zing uit volle borst Wannabe my lover in de auto met het raam open, terwijl ik die McFlurry naar binnen hengel. Ook breng ik de kids gerust naar school met uitgelopen make-up van de dag ervoor, in pyjama met mijn roze fleece badjas eroverheen. Het zijn misschien wel de momenten dat ik me het vrijst voel. Dat ik me lekker niet hoef te conformeren. Als een kind in een uit de hand gelopen volwassen leven. Ik heb geen enkele moeite om volledig mezelf te zijn. Maar als het moet en ik krijg een kledingvoorschrift en gedragsregels opgelegd, dan maneuvreer ik me daar ook zonder wrijving doorheen. Poppenkast hoort blijkbaar zo nu en dan bij volwassen zijn. Terwijl je toch zou denken dat je die spielerei na je kinderjaren achter je laat. Niet dus.

All-inclusive: nog zo’n guilty pleasure. Het is een walhalla van grenzeloosheid, pracht en praal en ontspanning. Op mijn 18de ging ik in Turkije voor het eerst naar zo’n resort. Ik was na de eerste 24 uur verkocht. Mijn droom werd geen groot huis of mooie auto, maar eens in de 2 jaar zo’n vakantie. In ieder mooi all-inclusieve hotel kun je volledig alles loslaten. Wilskracht, inspanning; alles! Je valt van de ene verbazing in de andere en voelt je weer helemaal kind. Je wordt natuurlijk ook de hele dag aan alle kanten verzorgd; op een manier zoals het waarschijnlijk voor het laatst was als baby.

‘Blauw, rood, goud: als gemarkeerd vee loop je rond met zo’n bandje’

Misschien is het lekkerste van alles nog dat je nergens hoeft af te rekenen. Je betaalt 1 keer aan het begin en daarna is het basta. Hier moet je van tevoren wel goed opletten als je gaat boeken. Er zijn resorts bij, waar ze verschillende all-inclusiveniveaus hanteren. Dan loop je met een bandje als een soort gemarkeerd vee. Het blauwe mag sap, geen alcohol, het rode mag bier en wijn en het gouden bandje mag alles. Nee, dat levert bij de bar alweer spanning op. Dat moet ik niet hebben.

Als je het goed doet, zit je in een dorp van comfort. Zwembaden, hamam, entertainment voor de kids, concerten, strand, zachte bedjes en heerlijk eten. O mijn god; dat eten is echt de grootste plus. Het is er 24 uur per dag beschikbaar, in pak ‘m beet 13 restaurants. Chocoladefonteinen bij het buffet, eindeloos Magnums eten, vers gemaakte gözleme en pide, geperste fruitsapjes in alle soorten en maten, goede koffie… Je kunt het zo gek niet bedenken of het is er. Een atoombom van guilty pleasures, waartussen ik gelukzalig en ontspannen mijn innerlijke kind weer terugvindt.”

