Miljuschka: ‘Er is 1 ding waar ik niet tegen opgewassen ben…’

Miljuschka Witzenhausen (33) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

“Ik sta doorgaans best mijn mannetje, maar er is 1 ding waar ik niet tegen opgewassen ben: de wasmand. Het is een dagelijks terugkerend, oneerlijk gevecht: 4 tegen 1. Onafgebroken kieperen 2 volwassenen en 2 kinderen hun kleren in de buik van de wasmand, die Holle Bolle Gijs die nooit genoeg heeft. Als ik langsloop, staar ik naar zijn dikke pens. En dan kijken 4 paar sokken, 4 onderbroeken, 2 T-shirts, 2 overhemden, 4 broeken en 2 handdoeken me uitdagend aan.

De wasmand staat weer ruim op voorsprong en aan mij de schone taak om hem in te halen. Als ik de bodem haal, is dat een historische gebeurtenis en mag de vlag uit. Maar het is altijd maar voor even. Een kort moment van geluk dat wreed wordt verstoord door mijn zoon die en passant zijn vuile vest in de gretige armen van de wasmand gooit.

Alsof die onverzadigbare kwelgeest nog niet genoeg is, heb ik ook zijn irritante zusje in huis: de mand met gewassen sokken. Die heb ik ooit ingesteld in de hoop dat de paren sneller herenigd zouden zijn. Tevergeefs. Er zitten wekelijks minstens 2 sokken in die hun wederhelft moeten missen. En de vraag die ik mezelf elke keer bij de aanblik van die eenzame sokken stel, is: waar blijven ze? Welke verdwijntruc zorgt ervoor dat ze ergens tussen de wasmand en de wasmachine vermist raken? Worden ze verorberd door de wasmachine of verzwolgen door de mand waarin ze keurig horen te wachten totdat ik er bolletjes van draai en ze terugleg in een kast?

Setjes

Op een keer dacht ik de oplossing te hebben gevonden: sokken met de dagen van de week erop geborduurd. Maandag en Maandag waren dus een stel, en zo verder. Heel overzichtelijk. Maar al snel was Maandag single: andere Maandag had zich uit de voeten gemaakt. Joost mag weten waar hij uithing… Hetzelfde lot trof Vrijdag, zodat Maandag en Vrijdag noodgedwongen een koppel vormden.

Ik weet dat ik niet de enige ben met dit probleem. Ook mijn moeder, oma, tante, vrienden en vriendinnen hoorde ik er weleens over klagen. Het verdwenen-sokken-mysterie treft zovelen in mijn omgeving. Het lijkt wel een epidemie. Niemand heeft een idee waar de missende sokken blijven, en dus kan ik maar 1 conclusie trekken: ze leiden hun eigen leven. Net als de wasmand.”

Fotografie: Bart Honingh voor Flair