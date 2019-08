Miljuschka Witzenhausen (34) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

“Ik heb een paar uitlaatkleppen. Voor de hand liggend is dat eten daarvan de grootste is, zowel qua koken als in mijn mond stoppen. Het is altijd beschikbaar. Daar haal ik het allergrootste geluk uit. De andere zijn: pukkels uitknijpen, kinderen knuffelen en intiem zijn met mijn vent. Maar van pukkels uitknijpen krijg je littekens. Om je kids te knuffelen moeten zij dat ook willen, want je kunt niet vroeg genoeg die eigen wil stimuleren. Plus in mijn gescheiden-oudergeval moeten ze er ook maar net zijn. Qua intiem zijn heb je ook 2 personen nodig die toevallig niet een overvol hoofd hebben van verbouwen, werk of boodschappen. Gecompliceerd dus.

‘Je betaalt, er wordt aan je gezeten en je komt ontspannen thuis. Geen gedoe. Recht op het doel af. Ik houd ervan’

Een massage daarentegen, is een zakelijke transactie met een uitkomst van gegarandeerd genot. Je betaalt, er wordt aan je gezeten en je komt ontspannen thuis. Geen gedoe. Recht op het doel af. Ik houd ervan. Massages zijn een beetje vergelijkbaar met blind dates: je zoekt internet af naar de juiste massagematch. Gelukkig kun je tegenwoordig naar ratings kijken, maar die blijken net zoals profielfoto’s op Tinder: redelijk onbetrouwbaar. Sommige salons geven namelijk korting als je ter plekke een goede beoordeling achterlaat op de zoekmachine die een ieders steun en toeverlaat is geworden. Zo heb ik in Tokio de verschrikkelijkste massage ooit gehad én de beste ooit. Philip en ik waren daar om ons Japanse eetprogramma te filmen. Dat lijkt heel romantisch: de hele wereld over reizen en eten. In werkelijkheid loop je te sjouwen met zware apparatuur, sta je om 6 uur op, ga je om 2 uur naar bed en zit je in een stress-snelkookpan. Dat alles resulteert in een schreeuw om ongecompliceerd geaai en gekneed.

Dus zocht ik mijn heil op het web via de slechte hotelwifi. Ik kwam uit bij een 5 sterren tellende Google-review van een Thaise massagesalon, beoordeeld door meer dan 100 mensen. Misschien hadden daar de alarmbellen al moeten afgaan: Thaise massages in Japan zijn als Nederlands eten in China. Na een uitdagende taxirit waarbij de chauffeur niet begreep waar we heen moesten, eindigden we in een smerig kamertje. Het was zó vies dat een gemiddelde peeskamer op de wallen een vijfsterrenhotel leek. Maar na die helse rit besloten we toch met onze vermoeide lijven te gaan liggen. Hysterische muziek en naar natte hond ruikende dekentjes ondersteunden de martelgang van de massage. Achteraf zaten we onder de blauwe plekken. Ik besloot de volgende massage anders aan te pakken: op de laatste dag van ons draaischema liep ik een chique hotelspa binnen en maakte een afspraak voor een veel te dure massage. Dit was mijn Porsche-aankoop. Het was fantastisch en tot op heden niet geëvenaard. De beste rit ooit gemaakt.”

