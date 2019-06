Miljuschka over strijd op het schoolplein: ‘Wie heeft de mooiste en gezondste traktatie?’

Miljuschka Witzenhausen (33) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

“Volwassen worden is bevrijdend. Je hebt alles zelf in de hand. Wil je de hele dag in pyjama rondlopen, dan kan dat. De enige met wie je dat uiteindelijk moet overleggen, ben je zelf. Wil jij als Darth Vader verkleed op de bank de hele reeks Star Wars kijken terwijl je een bak Ben & Jerry’s leeglepelt, dan is er niemand die je tegenhoudt. Misschien zegt een stemmetje in je achterhoofd dat je eerst de was moet opruimen, maar 9 van de 10 keer wint het comfort van de bank het.

‘Ik heb vrienden gehad die elke dag in gestreken kleren zonder snoep en met strakke regels werden grootgebracht’

Waar begon het ooit met de thema’s moeten en mogen? Het eerste aanknopingspunt is de opvoeding. Op dat vlak moet je geluk hebben met de ouders die je treft. Ik heb vrienden gehad die elke dag in gestreken kleren zonder snoep en met strakke regels werden grootgebracht. Andere vrienden mochten snoep pakken wanneer ze wilden, altijd in joggingpak lopen en zelf weten hoe laat ze thuiskwamen. De eerste categorie was meestal in de klas baldadig en op zoek naar extra ruimte. De ruimte die ze thuis niet kregen. De anderen waren over het algemeen ietwat verslonst, zachtaardig en blij met zichzelf. Een snottebel of merkbroek meer of minder deed er niet toe.

‘Liever een zelfverzekerd eigenwijs moppie dan een meeloper. Van schoolmails met richtlijnen voor traktaties ga ik dan ook steigeren’

Dit kon als een blad aan een boom omslaan door het tweede aanknopingspunt: sociale druk. Jarenlang zitten we op school met totaal andere persoonlijkheden. De een beïnvloedt de ander. Wat tof kan zijn, maar ook intens benauwend. Want opeens is het vreemd dat je een passie hebt voor Disney-poppetjes of langlaufen. Het is anders en uniek. Alles wat afwijkt van het gemiddelde, is apart en bedreigend. Dat is nooit en goede basis voor de gemene deler. Dus voordat je het weet, sluit je je af voor de bijzondere interesses en ga je op in de massa. Ik heb een hekel aan de grijze massa. Liever een zelfverzekerd eigenwijs moppie dan een meeloper. Van schoolmails met richtlijnen voor traktaties ga ik dan ook steigeren. Ik snap heus wel dat je er niet per kind de halve Jamin doorheen mag jagen, dat je maat moet houden. Maar tussen ‘snoepen met mate’ en suikervrije traktaties zit een wereld van nuances en verschil.

Moeders in de klas spelen hetzelfde spel dat wij vroeger in de klas speelden. Alleen is de maatstaf niet meer: wie heeft de meeste flippo’s?, maar: wie heeft de mooiste en gezondste traktatie? En de inzet is hoog, namelijk goed ouderschap. Want een goede moeder doet het juiste voor haar kind. Ik denk terug aan de ouders van vroegere vriendjes en realiseer me dat zij voor dezelfde dilemma’s hebben gestaan. Dat zij ook druk hebben gevoeld en daarom hun kinderen hebben opgevoed zoals ze ze hebben opgevoed. Ik besluit daar niet aan mee te doen. Mijn apies gaan gewoon op muffins trakteren, dat zal al die betweters leren.”