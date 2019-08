Miljuschka Witzenhausen (34) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

“Ik ben bezig aan een nieuw kookboek, maar kan mijn ogen niet meer openhouden. Ik ben zo moe. Ik kijk op mijn telefoon. Het is al weer half 2 ’s nachts. Donker buiten. Tijd om te gaan slapen. De laag make-up die mij er op de fotoshoot van vanmorgen zo appetijtelijk deed uitzien, laat ik zitten. Dat komt wel. Ik heb daar nu even geen kracht voor. Eenmaal in bed lopen de recepten nog steeds rondjes door mijn hoofd, kloppen de verbouwers aan met nieuwe problemen, schreeuwt elke dag in mijn agenda om het hardst om aandacht en vecht ik een verloren strijd met de tijd.

Door al die hersenspinsels kan ik de slaap niet vatten. Tot aan het fluiten van de eerste vogeltjes lig ik wakker. Het is niet de eerste nacht die zo verloopt en de gedachte aan mijn slaapgebrek is de volgende factor die bijdraagt aan mijn slaaptekort. De dagelijkse magere 3 uur slaap gaan hun tol eisen. Overdag sleep ik me door de dagen, uitziend naar het moment dat ik wat rust kan pakken. Maar mijn drukke geest houdt mijn lichaam tot aan de dageraad wakker.

‘Het is afschuwelijk, maar ook fijn’

Na 2 uur slaap gaat de wekker. Ik probeer op te staan, maar het lukt niet. Een gigantische migraineaanval legt me plat. Weerhoudt me van denken. Mijn gedachten staan eindelijk stil. Mijn lichaam heeft ingegrepen. Het is afschuwelijk, maar ook fijn. Ik slaap dagen aaneen en het gepieker maakt plaats voor mooie herinneringen. Herinneringen aan de kinderen. Slagroom op de neus van mijn dochter, als we een taart aan het bakken zijn. Een veeg chocolade over de wang van mijn zoon, als we zojuist de restjes chocoladedeeg uit de schaal hebben gelikt. Samen bakken. Een poedersuikergevecht. De kieteldood. Ik hoor hun gelach. Ik zie hoe we samen zwemmen. De glijbaan afgaan. Hoe ze op me hangen en ik ze meevoer door het water. Dan weer door het gras rennen. En noedelsoep eten als ontbijt. Ik kam, voel en ruik hun dikke blonde haar.

Lees ook

Column Miljuschka: ‘Ik ben vast aangekomen van al die denkbeeldige lekkere hapjes’

Herinneringen aan mijn werk. De leuke mensen die ik ontmoet. De bijzondere ervaringen, al sinds ik op mijn 19de als presentatrice voor muziekzender TMF begon en een helikoptervlucht met Marco Borsato mocht maken. Hoe ik me kon ontwikkelen in mijn grootste passie: eten. De herinneringen aan eten kan ik proeven. De poire belle Hélène in Parijs, de sashimi in Japan; het zijn er ontelbaar veel en ze staan als pareltjes in mijn smaakgeheugen gegrift. Maar vooral de herinneringen aan de kinderen. Ons gelach tijdens een spelletje, een kussengevecht op bed. Het plezier in hun ogen. De tevredenheid die ze uitstralen. Bij elke fijne herinnering voel ik een beetje energie terugvloeien in mijn lichaam. Ik slaap en droom weer. De nachtdromen worden dagdromen over mooie herinneringen die ik in de toekomst nog zou willen maken. Het is tijd om uit bed te gaan en weer gas te geven.”

Deze column van Miljuschka komt uit Flair 33. Deze editie ligt vanaf 14 augustus in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Fotografie: Bart Honingh voor Flair