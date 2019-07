Miljuschka: ‘Het evenbeeld van mijn moeder dat me aankijkt in de spiegel, is schokkend’

“Cirkels loop je niet uit, omdat ze rond zijn. Een herhaling van gebeurtenissen waar je niet uitkomt. Na het einde komt altijd weer het begin. Iedere keer opnieuw. En als je niet uitkijkt is dat het leven. Ook al schreeuw je nog zo hard dat je het anders gaat doen dan je ouders of de relatie ervoor. Voordat je het weet maak je je schuldig aan een gevalletje ‘history repeats itself’.

Vandaag was het weer raak. Flinke klappen zijn er over en weer uitgedeeld, zowel mentaal als fysiek, met bakken ijs en net iets te veel wijn. Ik sta voor de spiegel en schrik als ik naar mezelf kijk. Alles had zo anders moeten zijn of was in ieder geval anders bedacht en gepland. Hoe dankbaar ik ook ben voor alles wat ik ben en heb. Zo schokkend is het evenbeeld van mijn moeder dat me aankijkt.

‘Door de tornado van gebeurtenissen en emoties in mijn jeugd ben ik gewend geraakt aan een bepaald adrenalineniveau’

Mijn ideeën en idealen waren eindeloos toen ik jong was. Ik ging niet hard werken, strijden en scheiden zoals zíj deed. Ik zou het samen en op gelijkwaardig niveau klaren, thuis zijn voor mijn kids en leuk werk ernaast. In eerste instantie lukte het. Het begon allemaal prachtig. De liefde ontnam me de adem en schonk me twee prachtige zieltjes. Mijn grootse vijand én vertrouwde zielsverwant ontnam me dat allemaal: adrenaline. Door de tornado van gebeurtenissen en emoties in mijn jeugd ben ik gewend geraakt aan een bepaald adrenalineniveau. Ik zoek de spanning in partners, werk en zelfs het verkeer.

In het begin kan de uitdaging mij niet groot genoeg zijn. Als het project schreeuwt, sta ik vooraan om het, hem of haar te omarmen. Ik bijt me erin vast. Moet winnen, het overwinnen, beter maken. Iedere tegenslag geeft mij nog meer energie en wilskracht om het de kop in te drukken. Ik zal en moet de koers bijstellen, anders faal ik. De hoogte- en dieptepunten die hierbij komen kijken, geven me de spanning die ik nodig heb en zoek. Het nut van mijn bestaan is op die manier een stuk duidelijker. Want voortkabbelen is bij mij onbekend en onbemind. Ik zou niet weten hoe dat werkt of moet. Een flatline maakt mij somber.

‘De cirkel had mij ingehaald en ging over in een neerwaartse spiraal’

Naarmate de tijd verstrijkt, voel ik verstikking. Goed gelukte projecten blijven je claimen. Grootse projecten pikken doorlopend een stukje van je zijn, ziel en zaligheid. Vroeger kon ik dit heel ver laten gaan. Was ik uitgeknepen en opengeknipt, als een lege tube tandpasta. De cirkel had mij ingehaald en ging over in een neerwaartse spiraal. Steeds verder ging ik naar beneden, totdat ik op het punt kwam dat ik er korte metten mee maakte.

Ik deed dat op de manier zoals ik het geleerd had. Ik bouw op mezelf, snijd beperkende banden door en kom op krachten. Zet mijn schouders er weer onder en ga er vol voor. Totdat ik weer word afgeleid door een volgende Manke Nelis en wederom begin aan mijn emotioneel gehandicapte cirkel.

Inmiddels pak ik de signalen sneller op. Niet door of voor mezelf maar door en voor mijn kleine aapies. Zij transformeren mij in een leeuwin. Ik sluip behoedzaam om de val, die de cirkel is. Want als ik daar weer in stap, ook al is het maar kort, dan zijn zij daar de dupe van. Welpen grootbrengen kan niet met een manke poot.”

