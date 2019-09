Miljuschka: ‘Deze week gaan mijn dochter en ik intern in een epilepsiecentrum’

Miljuschka Witzenhausen (34) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

Girls trip

“Mijn meisje en ik maken een girls trip. De auto is volgeladen en we zingen hard mee met de cd van Kinderen voor kinderen die we al zo vaak hebben geluisterd dat we weten welk liedje er volgt op de andere. Voor een buitenstaander zou het kunnen lijken alsof we een flinke tocht gaan afleggen, naar bijvoorbeeld Marokko. De achterbak ligt vol met kussens, boodschappentassen en knuffels. Het is echter vooral spanning die ervoor zorgt dat ik de auto overvol laad, en niet de hoeveelheid kilometers.

Er is iets wat altijd goed moet zijn als ik lang in de auto moet zitten. Of ergens anders dan thuis, voor werk bijvoorbeeld, moet slapen. Dat ‘iets’ is voor mij de enige manier om, gevoelsmatig, controle te houden. En in mijn geval lijkt het me voor de hand liggend wat dat ‘iets’ is: eten. Deze week ga ik met mijn dochtertje een paar dagen naar het zuiden van het land: intern in een epilepsiecentrum. Mijn lieve, kleine meisje wordt geteisterd door de onvoorspelbaarheid van haar hersenen. Ze zal daar aan allerlei tests worden onderworpen. We moeten er dus blijven slapen en, tot mijn grote verontrusting, eten. Geen controle hebben over mijn bord is een tricky one, helemaal in nieuwe situaties.

Dus ik haal haar (en stiekem ook mijn) favoriete kippengehaktballetjes bij de poelier, groente en fruit, slagroom, en taartschelpen om zelf taartjes te bouwen in de avond. Eindstand: 4 grote boodschappentassen vol met in mijn ogen essentieel overlevingsvoedsel. Expeditie Robinson is niets voor mij, dat is wel zeker. De gedachte aan voedselschaarste geeft me meteen de aandrang weer te gaan roken. Naast het eten prop ik ook haar (en mijn) kussens, alle Toy Story-knuffels, knutselwerkjes, spelletjes, lekkere toiletspullen en onnodig veel kleren in de auto. Wat er ook gebeurt, aan de spullen zal het niet liggen. Ik ben voorbereid op alles.

‘We moeten er blijven slapen en, tot mijn grote verontrusting, eten’

Althans, ik presteer het wel om naar een totaal verkeerde locatie te rijden, een uur verwijderd van de plek waar we moeten zijn. Gelukkig heb ik genoeg eten bij me om de tocht te overbruggen, denk ik maar. Na 3 uur rijden komen we eindelijk aan. Ik klim als een soort pakezel met grote tassen in elke hand de auto uit en meld ons aan. Het aanwezige personeel probeert de verbazing over mijn uitstalling te onderdrukken. Professioneel als ze zijn beginnen ze aan de rondleiding. Ze laten ons de huiskamer zien, de trampolines, onze slaapkamer, het bad en de keuken. Ik glijd meteen in een warm bad en langzaamaan begin ik me te schamen voor mijn exorbitante inbreng.

De dagen die volgen brengen rust. De artsen en verplegers begeleiden alles met souplesse. Er is zo veel groen om ons heen en speelvrijheid voor Feline dat we ons soms bijna in Centerparcs wanen. De gesprekken met andere ouders van kinderen met epilepsie geven me steun. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. De onvoorspelbaarheid van de hersenen zorgen ervoor dat we onszelf en ons werk te pas en te onpas moeten wegcijferen. De onmetelijke liefde voor onze aapjes leidt ons. Dus ik zet thee en bouw een taartje met de kinderen en moeders en voel me thuis.”

