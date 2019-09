Miljuschka doet emotioneel boekje open over haar oma: ‘Ik wíl niet dat ze ziek is’

Miljuschka Witzenhausen (34) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

Omie

“Kippensoep. Dat maakte ze altijd als een van ons ziek was. ‘Toversoep; daar word je beter van. Dat geeft je kracht,’ zei ze dan. Om 9 uur stond ze al voor de deur van de kippenboer, zodat de bouillon lekker lang kon trekken. Ze maakte het bij ons thuis of bracht het mee. ‘Hier, neem maar. Daar knap je van op,’ zei ze beslist, voordat ze me een hapje voerde. Alleen dat al was heerlijk: het gekoesterd worden, weer even klein mogen zijn. Misschien was het een placebo-effect, maar ik voelde het echt. Bij ieder hapje dat ze me voerde, voelde ik mee een beetje beter.

Warmte. Dat is wat ik voel als ik aan mijn oma denk. We noemen haar onze oermoeder. Ze is de basis van alle nakomelingen. Eerst was ze moeder, toen werd ze oma en nu is ze al jaren een trotse omie. Zo noemen mijn kids haar: omie. ‘Alles voor de kinderen’ is haar motto. Het betekent dat de kinderen altijd voor gaan. Ze heeft ons geleerd dat het leven van een moeder draait om de kinderen, terwijl het tegenwoordig in veel gezinnen draait om de ouders en de kinderen daar zich naar moeten voegen. Zo niet bij oma: het geluk van haar kroost staat voorop.

‘Beau kan niets verkeerd doen en Gordon vindt ze om te gillen. De rest krijgt een mager zesje’

Elke keer na een uitzending op tv bel ik haar. Ik doe het volgens haar altijd fantastisch. En haar eventuele kritiek verpakt ze heel subtiel: ‘Ik vond de jurk die je de vorige keer aan had mooi.’ Met andere woorden: deze keer was het minder. ‘Heeft iemand anders je opgemaakt vanavond?’ Waarmee ze wil zeggen dat het de vorige keer beter was. Maar welke verkeerde opmerking ik en plein public ook maak, in haar ogen doe ik het nooit fout. Ik ben altijd beter dan alle anderen in de uitzending, die stuk voor stuk getrakteerd worden op een hausse aan kritiek. ‘Ze zag er niet uit vandaag.’ ‘Die weet echt niet waar hij het over heeft!’ ‘Wat lult die stom, zeg!’ Behalve Beau. Beau van Erven Dorens. Hij kan, net als ik, niets verkeerd doen. ‘Wat is dat toch een heerlijk joch,’ verzucht ze dan. ‘Zo’n fijn mens. Hij komt altijd zo lief over.’ En natuurlijk Gordon, want hij is een echte Amsterdammer. ‘Hij zegt het tenminste zoals het is. Hij is recht voor zijn raap.’ Ze vindt hem om te gillen. Maar de rest van bekend Nederland krijgt van haar een mager zesje.

Ik niet. Nooit. Ik ben voor haar een 10, een doorzetter en ik lijk op haar. Ik werk met eten en zij ook, want zij heeft haar hele leven voor haar gezin gekookt. Het is misschien niet helemaal hetzelfde, maar 1 ding is zeker, de geneeskrachtige werking van haar kippensoep en haar balletjes gehakt zijn ongeëvenaard, daar kan ik nog een puntje aan zuigen. 83 is ze nu en ze maakt nog steeds balletjes. Af en toe. Omdat haar bewegingsapparaat niet meer zo wil meewerken. Kippensoep maakt ze nog altijd, al moet ze zich naar het fornuis slepen.

Lees ook

Miljuschka laat alles uit handen vallen voor dochtertje

Onlangs kreeg ik te horen dat ze onderzocht wordt op lymfatische leukemie. Mijn oma, de sterkste vrouw die ik ken. Ik wil het niet geloven. Haar tekort aan bloedplaatjes en rode en witte bloedcellen is vást een bijwerking van de antibioticakuur die ze deze maand al 2 keer heeft moeten nemen. Ik heb het allemaal opgezocht en uitgezocht. Ik wíl niet dat ze ziek is. Ik bel haar. ‘Ik kom morgen even langs, oma.’ Die avond trek ik kippenbouillon en maak kippensoep volgens haar recept. Daar knapt ze zeker van op.”

Deze column van Miljuschka komt uit Flair 37. Deze editie ligt vanaf 11 september in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.