Miljuschka: ‘Mijn moeder en ik hadden dezelfde droom, in een ander jasje’

Miljuschka Witzenhausen (34) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

Wonderen der natuur

“De wind had die nacht voor een Hoorn des overvloeds gezorgd. Het gras lag bezaaid met appels en pruimen. De aanblik van deze wondertjes van de natuur vervult me met enorme dankbaarheid. Dit is waar ik al een leven lang van droom. Eten rechtstreeks van wat een eigen stukje grond ons biedt. Ik roep de kinderen en uitgelaten beginnen we het ons geschonken fruit op te rapen, we bukken van de ene pruim naar de andere, van de ene appel naar de volgende. Emmers vol ingrediënten is het resultaat. Enthousiast beginnen we de appels te schillen. Voor appelmoes en appeltaart. Ook de pruimen worden verwerkt in een taart.

Ik leef mijn droom en denk aan mensen die dat niet kunnen. Door fysieke beperkingen of psychische obstakels. De Amerikaanse gedachte dat iedereen gelijke kansen heeft en dat, als je maar hard genoeg werkt, je je droom kunt verwezenlijken, gaat niet altijd op. In mijn visie zijn het grotendeels de omstandigheden die ieders kansen bepalen. Waar heeft je wieg gestaan? Vroeger hoorde ik mijn oma vaak zeggen: “Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje.” Het klonk niet verbitterd maar berustend. De boodschap was: wees tevreden met wat je hebt.

Als ik mijn dochtertje een hap van een pruim zie nemen, denk ik terug aan vroeger. Mijn moeder had geen boomgaard, maar een volkstuin in Almere, vol met bessenstruiken. Rode en zwarte bessen. Nu nog geniet ik van de foto’s waarop ik als 1-jarige gehurkt bij de struiken zit met een toet vol rode bessensap. Ik mocht helpen plukken voor de bessenjam die ze maakte. En nu helpt mijn dochtertje mij met het rapen van pruimen voor de pruimenjam. In wezen is er geen verschil: met je kinderen genieten van wat de natuur te bieden heeft.

‘Ik vertel mijn tante dus maar niet waar die appels vandaan komen, die in de taart zitten’

Het is dezelfde droom, maar in een ander jasje. Tevreden was ze. Net als ik ben. Ik ben blij dat ik heb kunnen werken aan het verwezenlijken van mijn droom. Met de nadruk op míjn droom. Mijn tante bijvoorbeeld, moet er niet aan denken om bessen van een struik te eten of appels van de grond te rapen, in plaats van ze te kopen in een winkel. Als ze niet in een bakje of kilozak in de supermarkt liggen, vertrouwt ze ze niet. Ik vertel haar dus maar niet waar die appels vandaan komen, die in de taart zitten die ik voor haar heb gemaakt. Anders is de kans groot dat ze ’m niet eet.

Lees meer

Miljuschka doet emotioneel boekje open over haar oma: ‘Ik wíl niet dat ze ziek is’

Mijn droom is zeker niet haar droom. Een boerderij is voor haar ‘een werkhuis’. “Waar begin je aan!” Eigenlijk is het mooiste van dromen die uitkomen, dat je ’m met anderen kunt delen. Dat anderen er een stukje van mogen proeven, ook al hebben zij een andere droom. Mijn tante van mijn appeltaart. Mijn oma van een pot zelfgemaakte appelmoes. Mijn kinderen van de pracht van de natuur. En mijn lezers van mijn verhalen erover.”

Deze column van Miljuschka komt uit Flair 38. Deze editie ligt vanaf 18 september in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Beeld: Bart Honingh voor Flair