Marije: ‘Ik heb altijd een enorm gevoel van heimwee als de vakantie eenmaal over is.’

Yay, de nieuwe Flair ligt weer in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont.

“Ik heb altijd een enorm gevoel van heimwee als de vakantie eenmaal over is. Natuurlijk ben ik alweer een tijdje aan het werk, maar toch, zolang de kinderen nog niet naar school hoeven, voel ik nog steeds die vrijheid. Vooral in de ochtend. Dat keurslijf van die strikte schooltijden, daar kan ik nog steeds niet aan wennen.

Vriendinnen grappen weleens dat zelfs als ze voor hun gevoel laat zijn, ze mij nog tegenkomen op de terugweg. En dan voelen ze zich altijd wat beter over zichzelf. Bereik ik in de ochtend toch iets… Je zou zeggen dat ik na 6 jaar het kunstje wel zou moeten kennen, maar hoe vroeg ik ook opsta, het blijft gewoon een ratrace. Waardoor ik iedere dag weer met zweetplekken op mijn rug in de auto zit richting redactie. Dan moet de dag dus nog beginnen. Ooit had ik een interview met Katja Schuurman, die vertelde dat ze zich niet zo veel aantrok van de schooltijden. Dat als haar dochter nog een boekje wilde lezen om kwart over 8, ze daar niet moeilijk over deed. Dan maar wat later naar school. Ik hing aan haar lippen. Het zou ons leven zo veel makkelijker maken, zo veel leuker ook. Nu ben ik ’s ochtends een soort bandje dat maar afdraait:

‘Kijk naar de klok, kijk naar de klok. Ben je nou nog niet klaar met tandenpoetsen? Nee, de poes hoeft geen eten.’

Zelfs op goede dagen, als ze al een half uur met een boekje op de bank hangen, is het 5 minuten voor vertrek toch weer stressen. “Mama waar is mijn rugzak.” Of “O ja, ik moet mijn bibliotheekboek mee.” Maar doen als Katja Schuurman, dat durf ik dan weer niet. Dat de juf nu 2 voor half 9 pontificaal voor mijn neus de klassendeur dichtdoet, terwijl ik Liv nog uit haar jas hijs, vind ik al gênant genoeg.

En nu begint al dat gedoe dus weer. En is die mooie zomer van rustige ochtenden, waarbij het niet uitmaakt of ze half 9, of 9 uur bij de oppas belandde, voorbij. En daarmee ook meteen de zomer. Snik, tot volgend jaar.”

