Yay, de nieuwe Flair ligt weer in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont.

Sinterklaas

“Ik heb best even getwijfeld of ik dit editorial wel moest schrijven. Omdat het nou eenmaal geen gezellig begin is van een sinterklaasnummer en zo op de eerste pagina… Tja, dan is de toon wel gezet. Maar ik ben nou eenmaal enorm slecht in doen alsof en de waarheid is dat ik Sinterklaas eigenlijk niet zo leuk meer vind.

Noem mij naïef, maar ergens had ik een paar jaar geleden gehoopt dat we er snel over uit zouden zijn. Natuurlijk snapte ik de schok. Als het feest dat je jarenlang zo vol overgave hebt gevierd ineens racistisch wordt genoemd, komt dat wel even binnen. Omdat je zelf ook met zwarte schmink en rode lippen pepernoten hebt staan strooien, voelt dat toch een beetje ongemakkelijk. De één zet zich daar nou eenmaal makkelijker overheen dan een ander.

Maar het is een kinderfeest, dus toen ik verhalen begon te horen van kinderen die ten tijde van Sinterklaas niet meer naar school durfden omdat ze bang waren uitgescholden te worden voor zwarte piet, had ik gehoopt dat mensen het zouden begrijpen. Verdraagzaam zouden zijn en die paar veranderingen aan Piet met liefde zouden doorvoeren. Ik sprak eens een meisje van acht voor een artikel dat ik ooit schreef, dat schoorvoetend vertelde dat ze rond de tijd van Sinterklaas ieder jaar in bed plaste omdat ze doodsbang was dat ze de volgende dag weer met een paar ijzige woorden bruut buiten de groep zou worden gezet. Een kind kun je niet vertellen dat haar gevoel onterecht is. Of dat ze lange tenen heeft. Dat gevoel is er gewoon. Dit zou ook haar feest moeten zijn.

Lees meer

Hoofdredacteur Marije: ‘Een serie volgen voelt soms als wéér een taak die je moet vervullen’

Maar die verdraagzaamheid kwam niet. Inmiddels zijn we vier jaar verder en zijn de groepen nog meer tegenover elkaar komen te staan. Die verbetenheid, de woede, gaat intussen al lang niet meer over de kleur van Piet, het gaat over zij en wij, jullie en ons. En dat stemt mij ieder jaar verdrietiger. Niemand wil zich buitengesloten voelen. Of niet gehoord. Toch probeer ik het feest te blijven vieren. Met gemengde gevoelens, een klomp in mijn buik, maar ik geef niet op. Het feest op zich koester ik namelijk wel. Ooit komt er een dag dat niemand meer begrijpt waarom er nou zo moeilijk werd gedaan, dat we ons allemaal rijker voelen. Ooit komt het goed.”

Deze editorial van Marije komt uit Flair 48. Dit nummer ligt nu in de winkel. Liever thuis laten bezorgen? Bestellen kan hier.