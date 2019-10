Marije over haar oma die borstkanker kreeg: ‘Ik weet nog goed hoe ze reageerde’

Yay, de nieuwe Flair ligt weer in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont.

Oktober

“Mijn oma was in de 70 toen ze borstkanker kreeg. Ik weet nog goed hoe ze reageerde: “Haal die borst er maar af. Ziek heb ik er toch niks aan.” Ze leek zo rustig, zo kalm. Ik weet nog dat ik toen dacht: ben je dan niet bang? Bang voor wat er komen gaat. Bang voor wat er achterblijft. Achteraf denk ik van wel.

Ieder mens is bang, maar haar bravoure was simpelweg een manier om ermee te dealen. Om overeind te blijven. En waarschijnlijk wist zij, wat ik met mijn destijds 20 jaar nog niet doorhad, dat het leven belangrijker is dan het wel of niet hebben van een borst. Als ik zei dat ik bang was om haar te verliezen, zei ze: “Ach kind, ik ben al oud. Ik heb een mooi leven gehad.”

Inmiddels weet ik dat borstkanker niet discrimineert. Dat wat je leeftijd ook is, of je levensstijl, het risico er altijd is. 1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker. Zo werd in 2018 de diagnose bij 17.201 vrouwen gesteld. Dat is een aantal waar je bij stil kunt staan, waar je bang van kunt worden, dat je niet eerlijk kunt vinden, maar dat uiteindelijk toch gewoon blijft staan.

Lees ook

Hoofdredacteur Marije: ‘Ik zie vrouwen worstelen en ik worstel met ze mee’

Misschien dat het daarom zo belangrijk is om verhalen te blijven delen. Met elkaar. Gewoon om steun te vinden, inspiratie te bieden, maar ook hoop. Want gelukkig is die er ook. Elk jaar stijgt de overlevingskans met 1 % en daarom is die nu al 10 % hoger dan in 2009. In Flair lees je deze week het verhaal van 3 vrouwen die borstkanker hebben gehad en ondanks de moeilijke tijd waar ze doorheen zijn gegaan, nu kunnen zeggen dat die periode ze ook iets moois heeft gebracht. Zoals Maud (30), die in het ziekenhuis tijdens haar chemobehandelingen haar toenmalige vriend leerde kennen, met wie ze inmiddels samen een zoontje heeft. De relatie heeft het uiteindelijk niet gered, maar ze is nog elke dag dankbaar voor haar zoon. Dat is ook weleens mooi om te delen.”

Deze editorial van Marije komt uit Flair 43. Dit nummer ligt nu in de winkel. Liever thuis laten bezorgen? Bestellen kan hier.