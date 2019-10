Yay, de nieuwe Flair ligt weer in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont.

Topvrouwen

“Het was afgelopen weken een veel gehoord woord: het vrouwenquotum. Er komen nog steeds te weinig vrouwen op topfuncties terecht, dus hoog tijd voor strenge maatregelen van de overheid. In talkshows buitelden vrouwen over elkaar heen om dit te beamen. Vrouwen zouden überhaupt vaker een stap naar voren moeten zetten. Durven. Met een vrouwenquotum zouden ze dan de top van de grootste bedrijven van Nederland wél halen. Dat zou niet alleen goed zijn voor het bedrijf, maar ook als voorbeeldfunctie fungeren. Zo van: ja, vrouwen, jullie kunnen de top beklimmen.

Was ik de enige die zich voor de televisie heeft zitten verbazen over deze simplificatie van de werkelijkheid? Want als ik om mij heen kijk, dan is het gebrek aan een voorbeeld nou niet bepaald cruciaal in de keuzes die vrouwen maken. Er zijn veel concretere issues. Zo gauw er kinderen komen, zie ik ze worstelen. Met kinderfeestje waarvoor cadeautjes gekocht moeten worden, schoolreisjes, luizenpluizen, studiedagen, kinderen met griep, sportclubjes en echtgenoten die hun verantwoordelijkheid nog steeds niet nemen. Of misschien wel wíllen nemen, maar bij een bedrijf werken dat zegt: thuiswerken omdat je kind ziek is? Dat doet je vrouw maar. Want dát is nog steeds de realiteit.

Ik zie vrouwen worstelen. En ik worstel met ze mee. Want ook ik lever nog iedere dag strijd om mezelf uit de traditionele rolverdeling te wringen. Ooit las ik een quote van Joan Collins die voor mij de spijker op zijn kop sloeg: “Wij zouden moeten vieren dat wij als vrouwen nu de mogelijkheden hebben die onze moeders en grootmoeders niet hadden. Zij moesten thuisblijven om te koken, schoon te maken en voor de kinderen te zorgen. Maar nu wordt van ons verwacht dat we koken, schoonmaken, voor de kinderen zorgen én werken.”

Lees ook

Marije over haar eerste bezoek aan Franklins familie in de Dominicaanse Republiek

Vrouwen besteden nog steeds 21 uur aan zorg en huishouding, mannen blijven steken op 10 uur. En die cijfers zijn al 15 jaar hetzelfde. Daar zou de werkelijke discussie over moeten gaan. Op tv, in kranten en in talkshows. Dat als we echt gelijkheid op de werkvoer willen, wij als samenleving wezenlijk moeten veranderen. In Zweden is het bijvoorbeeld heel normaal dat bedrijven vrouwen én mannen verlofdagen geven voor stressmomenten zoals een grieperig kind of een spontaan ingelaste stakingsdag in het onderwijs. Dat zijn maatregelen die wezenlijk het verschil zullen gaan maken of een vrouw die stap naar voren zet voor een promotie. Pas als we dit voor elkaar hebben gebokst, kunnen we gaan praten over ‘durven’ en quota.”

Deze editorial van Marije komt uit Flair 42. Dit nummer ligt nu in de winkel. Liever thuis laten bezorgen? Bestellen kan hier.