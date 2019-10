Hoofdredacteur Marije: ‘Soms verlang ik terug naar toen de kids nog klein waren’

Yay, de nieuwe Flair ligt weer in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont.

Weemoed

“Soms verlang ik terug naar de tijd dat de kinderen nog klein waren. Toen alles zo heerlijk overzichtelijk was: om de 3 uur een fles en slapen om 11 uur. De tijd dat ze nog niet zo’n enorme spiegel voor jezelf zijn. Laatst had ik op zaterdag het hele huis schoongemaakt en boodschappen gehaald. Om 2 uur deed ik de achterdeur open en trof ik Kyano en Liv nog in hun pyjama aan, terwijl ze gehypnotiseerd naar een of andere verschrikkelijk nagesynchroniseerde Nickelodeon-serie zaten te kijken. Ik zette mijn boodschappentassen neer en riep een tikkeltje dramatisch: ‘Kunnen jullie mij misschien vertellen wie er in godsnaam om 2 uur nog voor de televisie zitten te hangen?’ Het antwoord: ‘Jij toch mama, als je een hele week The bold and the beautiful terugkijkt.’

En dat gebeurt dus aan de lopende band. Met het ouder worden, worden ze slimmer. Soms zelfs slimmer dan jij. Ik weet nog goed hoe eng ik het vroeger vond. Dat ze zo enorm tegen me opkeken. Die grote schrikogen als ik een keer mijn stem verhief omdat ze niet luisterden. Die kwetsbaarheid en daarmee de enorme verantwoordelijkheid die ik dan voelde. Dat ze alles wat ik zei, opslurpten als de waarheid. De enige waarheid. Nu hoor ik ze dingen zeggen als: ‘Dat is helemaal niet leuk mama.’ Het hoort bij opgroeien, dat weet ik ook wel. Maar het besef dat de tijd definitief voorbij is dat ze me volgden in alles wat ik deed, laat me soms achter met een knagend gevoel van weemoed.

‘Jij praatte, ik luisterde… ik heb het alleen niet gedaan’

Laatst had ik een discussie met Liv. Ze was met een vriendin op het schoolplein die zou worden opgehaald door haar oma. Toen Liv vroeg of ze naar het grasveld mocht dat erachter lag, zei ik dan ook nee. Ik legde uit waarom niet: ‘Dan kan oma haar niet vinden.’ En dat was dat. Totdat ik de oma aan de deur had en erachter kwam dat Liv niet had geluisterd en toch naar het grasveld was gegaan. ’s Avonds sprak ik haar daarop aan. Het werd een eindeloze discussie waarbij ze weigerde toe te geven dat ze niet had geluisterd. Ik zei: ‘Liv, ik ben niet boos. Ik wil alleen dat je sorry zegt en de volgende keer wel luistert, anders kan ik je niet meer vertrouwen.’ Even zag ik haar denken en proefde ik de overwinning. Dat had ik toch maar mooi, verantwoord en rustig opgelost, vond ik zelf. Totdat ze haar mond weer opendeed en riep: ‘Ik luisterde wél! Ik stond hier. Jij praatte, ik luisterde… ik heb het alleen niet gedaan.’ Ik denk dat mijn mond openviel. Zo voelde het in elk geval wel. En het allerergste was: ik hoorde mezelf.”

