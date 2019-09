Hoofdredacteur Marije biecht op: ‘Ik ben een echte impulskoper’

Yay, de nieuwe Flair ligt weer in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont.

Lijstje

“Ik ben een echte impulskoper. Soms sta ik in een winkel en word ik zo ingepakt door de hippe verkoopster, in nog hippere kleding, dat ik mezelf binnen 5 minuten wijsmaak dat ik ook echt zo’n broek moet hebben. En dat vintage vestje? Die hangt er toch niet zomaar precies in mijn maat? Uiteindelijk sta ik dan met een tas vol kleding stralend buiten, maar nog voordat ik thuis ben begint er al iets te knagen. Dat vestje had ik helemaal niet nodig. En die broek, past die eigenlijk wel bij me? Uiteindelijk zie ik mezelf dan weer voor diezelfde kast staan ’s ochtends, met het gevoel dat ik niets heb om aan te trekken. Tel daarbij op dat ik deze wijze van kleding kopen ook hanteer bij mijn kinderen, en je snapt dat er bij ons thuis aardig wat kapitaalvernietiging plaatsvindt.

‘Normaal zou ik ’m gekocht hebben, ook al heeft ze al zeker 5 van die tussendoor-jasjes’

Dit jaar vond ik dus echt dat het anders moest. Aangemoedigd door een vriendin, die ook deze tactiek hanteert, heb ik een lijst voor mezelf én voor de kinderen gemaakt. Hierop staan alleen items die we echt nodig hebben voor de herfst en winter, én een aanvulling zijn op wat we al hebben. Ik moet zeggen: het werkt nu al. Gisteren stond ik met een te gek kort teddyjasje in mijn handen voor Liv. Met 70 procent korting! Normaal zou ik ’m gekocht hebben, ook al heeft ze al zeker 5 van die tussendoor-jasjes. Maar nu riep ik mezelf tot de orde met de woorden: ‘Nee, het staat niet op de lijst.’ Mijn nieuwe systeem werkt bijna therapeutisch, want met een aangekocht item dat wél op de lijst staat, zijn we op een of andere manier extra blij.

Lees ook

Hoofdredacteur Marije: Ik ben blij als ik even niets hoef te zeggen

Toen het kledingmerk Steps Flair benaderde voor een samenwerking was ik dan ook meteen enthousiast. Want hoe leuk is het dat wij onze favorieten mochten kiezen uit de nieuwe Steps-collectie? Die ziet er niet alleen fantastisch uit, maar is ook nog eens heel praktisch. Feitelijk mochten we dus ons eigen lijstje met musthaves voor deze herfst en winter maken. Ook Steps was meteen enthousiast over dit idee, waardoor we deze week met trots Flairs 15 Favorieten kunnen presenteren. 15 items waarmee je eindeloos kunt combineren, waardoor je voor iedere gelegenheid een outfit klaar hebt liggen. 15 items met zo’n goede snit en materiaalkeuze, dat je vol zelfvertrouwen de dag tegemoet gaat.

Shop met korting!

Met de pas die je op de cover van dit nummer vindt, krijg je ook nog eens 20 euro korting bij besteding van 75 euro. Rennen naar de winkel!”

Deze editorial van Marije komt uit Flair 39. Dit nummer ligt nu in de winkel. Liever thuis laten bezorgen? Bestellen kan hier.