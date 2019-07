Yay, de nieuwe Flair ligt in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont.

“Toen we 3 jaar geleden voor het eerst naar Ibiza gingen, voelde ik me als een kind in een snoepwinkel. Er zijn maar weinig eilanden waar meer tips over te vinden zijn dan Ibiza, dus ik had een heel boekwerk aan inspiratie verzameld. Nu moet je wel van mij weten dat – hoewel ik thuis de relaxedheid zelve ben – op vakantie altijd een soort fear of missing out-angst zich van mij meester maakt. Ik wil het liefst ieder strandje zien en zo snel mogelijk bepalen welke het leukste is. Hetzelfde geldt voor de restaurants, de strandtenten, de marktjes etc. Daarna kan ik pas relaxen. Ooit kwam ik een keer thuis uit Bali toen een vriendin uitriep: “Oh, dan ben je vast ook daar en daar geweest. Zo leuk!” En dan was ik dat dus niet. Een horrorscenario.

Dus toen ik vlak voor vertrek nog een interview had met styliste Danie Bles en zij nog wat tips in mijn boekje krabbelde, stapte ik met een gerust hart in het vliegtuig. De eerste dagen gingen we vol op verkenningstocht, maar na een week was mijn gezin zo klaar met mijn boekje dat ze uitriepen: “Maar maham, we willen niet wéér weg. We willen gewoon hier blijven.” Toch brandde die ene tip van Danie nog in mijn strandtas.

‘Na een snelle check van de kaart bleek dat de strandtent in dezelfde categorie (‘onbetaalbaar’) zat’

Ik bracht het idyllische strandje dat zij aan mij gepitcht had zo enthousiast dat ik ze uiteindelijk toch mee kreeg. Zelfs toen het 3 kwartier rijden bleek. “Ah joh,” wuifde ik hun bezwaren weg, “we hebben toch geen haast. We zijn immers op vakantie.” En… het was inderdaad prachtig. Een klein idyllisch strand met 1 mini-strandtentje erop tussen de vijgenbomen. Strandbedden met matrassen zo dik dat je er bijna in verdween. Bijna lyrisch gooide ik onze handdoeken eroverheen en waande me behoorlijk jetset. Heel even. Want na 5 minuten bleken we voor de bedjes € 30 euro te moeten betalen. PER STUK.

De handdoeken haalde ik er net zo snel weer af. “Eh… we kunnen ook gewoon in het zand liggen, toch? Lekker aan het water,” probeerde ik nog opbeurend. “Laten we maar gaan lunchen,” opperde Franklin. Maar na een snelle check van de kaart bleek dat de strandtent in dezelfde categorie (‘onbetaalbaar’) zat. Dan maar een laatste duik en eten in het dichtstbij gelegen stadje. Toen hoorde ik in het water plots Franklin naast me roepen: “Er prikt iets in mijn gezicht.” En daar zat het. Een enorme tentakel van een kwal. Gelukkig wilde de strandtent nog wel balsamicoazijn aan ons geven, waarmee Franklin de wond minimaal 3 uur moest deppen. Nog een jaar lang heeft hij rondgelopen met een litteken op zijn gezicht. Je begrijpt, de rest van de vakantie mocht ik het programma niet meer bepalen.”

