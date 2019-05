Hoofdredacteur Marije: ‘De dag dat mijn dochter (toen 2) zoek was, zal ik nooit vergeten’

Yay, de nieuwe Flair ligt in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont. Deze week vertelt ze over de dag dat haar toen tweejarige meisje zoek was.

“Aanstaande zaterdag is het de Dag van het Vermiste Kind. Om stil te staan en aandacht te vragen voor alle vermiste kinderen wereldwijd. Ik zal de dag nooit vergeten dat Liv zoek was. Het was tweede paasdag en ze was met andere kinderen uit de buurt in de tuin aan het spelen. Ik zie haar nog lopen met haar haar in een staartje een spijkerjurkje en witte gympjes. Twee jaar was ze. En toen was ze dus ineens weg.

‘Ik belde de politie die met vier auto’s en loeiende sirenes kwamen aangereden’

In het begin was ik niet eens erg in paniek. Ik dacht dat ze vast naar het hertenkamp was gegaan, of naar het schoolplein. We wonen in een hele rustige buurt, dus ik dacht; die loopt wel ergens rond. Maar waar ik ook keek, ik zag haar niet. Niet bij het hertenkamp en niet bij het schoolplein. Mensen uit de buurt die ik tegenkwam, begonnen mee te zoeken. Buren, vrienden, kinderen. Ondertussen belde ik de politie die met vier auto’s en loeiende sirenes kwamen aangereden. Het voelde alsof ik in een slechte film was beland.

‘Ik weet nog hoe ik riep: Als je iets verdachts ziet, trap de deur in’

Ik moest een recente foto afgeven en een agent begon met vragen stellen; had ik misschien vijanden? Wraakzuchtige exen? Ik keek naar de steeg achter ons huis. Die veilige steeg. Maar nu zag ik alleen die dichte schuttingdeuren. Wie woonden daar eigenlijk? Samen met de buurvrouw begonnen we aan de voorkant overal aan te bellen. Ik weet nog dat ik riep: Als je iets verdachts ziet, trap de deur in.

‘Op Franklins gezicht zag ik pure doodsangst, mijn doodsangst’

Franklin, die op een verjaardag had gezeten en in allerijl naar huis was gereden, kwam de straat in gereden. Zijn gezicht achter het geopende autoraampje, zal ik nooit vergeten. Pure doodsangst, mijn doodsangst, afgebeeld op zijn gezicht. Er kwam een Burgernet-alert en meer mensen begonnen mij te bellen. Mensen die in de beschrijving Liv herkende en vroegen of ze konden helpen.

Vijfeneenhalf uur is ze weg geweest. De langste vijfeneenhalf uur van mijn leven. Maar ze kwam terug. De verlossende woorden van een buurjongen vanaf zijn scooter. ‘Ze is terecht.’ Een stel had haar gezien en haar signalementen herkend van de Burgernet-melding. Verstopt tussen twee auto’s. Tot dat moment had ik mij nooit aangemeld voor initiatieven als Burgernet, of AMBER Alert. Nu wel. Omdat ik maar al te goed weet dat dit het verschil kan maken.”

