Hoofdredacteur Marije over haar zus: ‘We zijn verschillend als dag en nacht’

Yay, de nieuwe Flair ligt weer in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont.

Zus en zó

“Mijn zus woont in Denemarken met haar gezin. Daar woont ze al 4 jaar, maar ik ben er nog nooit geweest. Waarom dat is, weet ik eigenlijk niet precies. Misschien omdat het 7 uur rijden is, het er standaard een paar graden kouder is dan in Nederland, de weekenden nogal vol zitten met voetbal én zij altijd naar Nederland komt, maar eigenlijk heb ik niet echt een excuus.

Oké, we zijn verschillend als dag en nacht. Qua uiterlijk – toen we klein waren stonden we ooit op een camping in Zuid-Frankrijk toen iemand opmerkte: Wat leuk, er is nog een meisje hier uit Purmerend, zij heet ook Veerman. Ken je haar misschien? – maar ook qua innerlijk. Waar ik enorm chaotisch ben, is zij gestructureerd en kan enorm goed plannen. Terwijl zij houdt van rust, hou ik van de drukte.

‘Hoe verschillend we ook zijn, er is niemand die zo goed weet waar ik vandaan kom als zij’

Pas geleden hoorde ik nog van mijn moeder dat er juffen op de basisschool waren die weleens hadden gezegd: ‘Dat is vast moeilijk voor Marije, zo’n slimme zus’, maar eigenlijk heb ik het daar nooit moeilijk mee gehad. Ik was alleen maar heel trots. Op alles wat ze deed. We zaten bijvoorbeeld samen op dezelfde balletschool en ik weet nog heel goed – ik denk dat ik een jaar of twaalf was – dat ze bij de jaarlijkse voorstelling een solo kreeg en ze Belle mocht dansen. Tegen iedereen die het hoorde wilde vertelde ik: ‘Dat is mijn zus!’ En jeetje, wat vond ik het stoer toen ze besloot om de baan bij Lego aan te nemen en met haar hele gezin vanuit Rotterdam naar Denemarken te vertrekken. Gewoon te springen, terwijl zij van ons twee altijd een beetje werd gezien als degene die voor veilig ging.

Je begrijpt: mijn kinderen roepen nu te pas en te onpas dat ze een tante hebben die bij Lego werkt, maar feit is wel dat ik haar moet missen. Want hoe verschillend we ook zijn, er is niemand die zo goed weet waar ik vandaan kom als zij. Die weet waar mijn hart een sprongetje van maakt, waar ik verdrietig van wordt. Al mijn dromen en zwakheden, zij kent ze.

En hoewel het leven prima doorgaat zonder elkaar, had een stemmetje in mij soms liever gewild dat ze dichterbij was komen wonen in plaats van verder weg. Gewoon zodat ik even bij haar binnen had kunnen wippen. Om bij te praten en dingen te zeggen als: wat ik nou heb gehoord… of: ken je die en die nog… Of om even te klagen over wat papa heeft gedaan of mama heeft gezegd. Gewoon omdat niemand anders dat zo goed begrijpt als zij. Deze kerst rijden we dan ook naar Denemarken. Misschien 4 jaar te laat, maar niet minder gemeend.”

