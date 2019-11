Hoofdredacteur Marije: ‘Weken begaf ik me in de wereld van pedofielen’

Yay, de nieuwe Flair ligt weer in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont.

Gebroken

“In de tijd dat ik werkte als onderzoeksjournalist heb ik veel geschreven over kindermisbruik. Weken achter elkaar begaf ik me in de wereld van pedofielen. Ik kwam terecht op besloten forums waar ze tips met elkaar uitwisselden. Bijvoorbeeld over hoe ze kinderen naar binnen konden lokken: ‘een puppy of PlayStation-spelletje werkt nog steeds het beste’. En dat alleen de onschuld van het kind, het feit dat ze op hun bank hadden gezeten, al genoeg was om aan hun seksuele trekken te komen. Of ze zaten uren op een bankje bij de speeltuin omdat ze de opwaaiende rokjes op de schommel zo opwindend vonden.

Nog lang daarna heb ik moeite gehad om mijn kinderen alleen naar de speeltuin te laten gaan. Maar ik zal nooit een gesprek vergeten dat ik had met een vader die worstelde met zijn pedoseksuelen gevoelens. Hij zat tegenover mij. Zijn handen plat op tafel. Zijn hoofd naar beneden. Een gebroken man. Hij had het altijd geweten, vertelde hij. Dat gevoel dat hij had bij kinderen, vooral bij jongens. Het enige wat hij wilde doen als hij een kind zag, was het vasthouden. Tegen zich aandrukken. Een natuurlijke drift waarvan hij instinctief wist dat hij die koste wat kost moest zien te onderdrukken. Zelfs fantasieën liet hij niet toe. Maar die gevoelens hadden wel alles in hem besmet. Hij kon geen liefde voelen, tenminste niet echt, zelfs niet voor zijn eigen kind. Want alles voelde vies, verkeerd. ‘Toen ik hoorde dat ik een dochter kreeg, heb ik gehuild van opluchting. Maar nog steeds ben ik elke dag op mijn hoede. Bang dat die aantrekkingskracht misschien toch komt.’

De wanhoop die ik die dag bij hem zag, las ik terug in het verhaal van Suzanne. In Flair 45 – nu in de winkel – vertelt ze deze week over haar zoon Pascal (16), die onlangs in tranen opbiechtte dat hij zich seksueel aangetrokken voelt tot kleine meisjes. Hoe hij walgt van die gevoelens, en eigenlijk ook van zichzelf. Haar hart brak die dag voor haar zoon. En dat van mij brak een beetje mee.”

