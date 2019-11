Hoofdredacteur Marije: ‘Een serie volgen voelt soms als wéér een taak die je moet vervullen’

Yay, de nieuwe Flair ligt weer in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont.

“Oké, mijn reactie was misschien een tikkeltje overdreven, toen ik laatst van pure onbegrip iets te hard uitriep: ‘Heb jij geen televisie?’ Want ja, ik weet ook wel dat het tegenwoordig heus niet zo bijzonder meer is om geen televisie meer te hebben. Of zoals onze producer Fleur, waar mijn verbazing tegen gericht was, meteen fijntjes opmerkte: ‘geen televisie? Je bedoelt geen abonnement…’ Oké, dan weet je dat je oud wordt, want voor mij zijn die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een televisie zet je aan en er is iets te zien, dat is de hele reden waarom hij in de kamer staat. Wat dat dan is, dat weet je van te voren meestal niet. En daar zit meteen de magie.

‘Ik durfde alleen maar even op te staan om de patat in de frituur te gooien’

Begrijp mij niet verkeerd, ik ben gek op Netflix en op zaterdagochtend binge ik graag alle afleveringen achter elkaar. Maar soms heb je van die momenten dat een serie volgen voelt als wéér een taak die je moet vervullen. Dan heb je gewoon zin om dat dat ding aan te zetten en gewoon een beetje doelloos te zappen. En nee, dat is niet hetzelfde als terugkijken via internet als je de volgende dag hoort dat je iets hebt gemist. Deel van de magie is juist dat je en moment suprême nét zit te kijken en je volkomen onverwacht verrast wordt met iets geniaals. Of iets stoms dat kan natuurlijk ook. Dan blijf ik júist kijken. Gewoon om je te verbazen over hoe stom iets is.

Laatst stuitte ik op zondagmiddag na een hele middag uitwaaien op het strand op een marathon van The Hills op MTV. Als puber keek ik daar altijd naar. Heerlijk vond ik dat, al die intriges van mijn leeftijdsgenoten in één van de rijkste buurten van Amerika. Nu, tig jaar later, waren ze dus blijkbaar terug in een soort revival. Drie uur later zat ik nog ademloos te kijken. Ik durfde alleen maar even op te staan om de patat in de frituur te gooien. Bang om iets te missen. Mijn vriendin, met wie ik vroeger altijd keek, zat inmiddels drie straten verderop ook te kijken en op de app hadden we de grootste lol. ‘Stephanie krijgt haar mond niet eens meer dicht door alle fillers. En heb je Heidi gezien? Die is gewoon nog steeds met Spencer!’ Kyano, van wie ik altijd roep dat hij naar onzin kijkt op YouTube, keek een halfuurtje mee voordat hij verveelt opmerkte dat dít pas troep was. Hij had natuurlijk gelijk, maar god, wat was ik blij dat ik de tv had aangezet. Ik had het voor geen goud willen missen.”

