Marije: ‘Als kind wil je maar één ding: je vader gelukkig maken’

Yay, de nieuwe Flair ligt weer in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont.

Kinderen en topsport

“Afgelopen week zat ik met Franklin naar de documentaire Turn! te kijken, waarin moeder en regisseur Esther Pardijs het turnteam van haar zoon volgt in voorbereiding op de Nederlandse kampioenschappen. Stiekem wilde ik dat hij keek, want over het onderwerp ‘topsport voor kinderen’ hebben wij nogal veel discussie thuis. Kyano voetbalt in de selectie en ik blijf me verbazen over de dingen die ik daar zie. Van ouders die zó in een wedstrijd gezogen worden dat ze zichzelf compleet verliezen langs de kant. Ik zal nooit de trainer/vader vergeten die tijdens een toernooi zo boos werd, dat hij uiteindelijk compleet door het lint ging en al springend tegen zijn zoon schreeuwde: ‘Je bakt er niets van. Ga er maar uit! En jij daar, ga jij er ook maar uit. Weet je wat, gaan jullie er allemaal maar uit!’

In eerste instantie schoot ik in de lach, tot ik naar het gezicht van zijn zoon keek. Die hangende schouders, de tranen die achter zijn ogen prikten. Als kind wil je maar één ding: je vader gelukkig maken. Ik heb kinderen een blessure zien faken, domweg omdat ze niet aan de verwachtingen van hun ouders konden voldoen. Franklin vindt overigens dat ik me aanstel. ‘Je maakt een softie van hem’, roept hij vaak als ik weer eens boos word omdat ik vind dat Franklin te negatief doet tegen Kyano na een wedstrijd. ‘Van pamperen wordt-ie echt geen betere voetballer. Doorzetten, dat moet hij leren.’

In Turn! zagen Franklin en ik hoe Wietze (9) zo ver in een split werd geduwd door zijn trainer dat de tranen in zijn ogen sprongen. En tegelijkertijd in die van mij. Maar dus niet in die van Franklin, zag ik, met een snelle blik opzij. ‘Maar dit kan toch echt niet?!’, riep ik verontwaardigd uit. Waarop hij wat onverstaanbaars bromde. Om vervolgens – toen bleek dat juist dit jongetje als enige het talententeam haalde – met een ingehouden triomfantelijk ‘Dussss’ op te staan om een colaatje te halen. Shit, had hij hier een punt? Ben ik inderdaad roomser dan de paus door dit verwerpelijk te vinden, terwijl ik aan de andere kant wel sta te juichen als Epke Zonderland een gouden medaille haalt? Is dit, een jongetje van 9 met de tranen in zijn ogen, nu eenmaal wat topsport is? Ik hoop toch ergens dat de waarheid in het midden ligt en geef nog niet op. Want doorzetten. Dat kan ik ook.”

De documentaire Turn! niet gezien en wil je ‘m terugkijken? Dat kan hier.

