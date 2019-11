Yay, de nieuwe Flair ligt weer in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont.

Trots

“Er was een tijd waarin ik sokken in mijn beha propte, gewoon omdat ik vond dat het dan nog wat leek. Ik kon met jaloezie kijken naar de weelderige boezem van vriendinnen. Zo’n volle cup die dan zo mooi op een neer deinde bij het lopen. En dan zo’n decolleté met een diepe gleuf in het midden. Oké, het klink misschien een beetje obsessed, maar god wat had ik dat graag gehad. ‘Heerlijk zo’n kleine cup’, zeiden mijn vriendinnen dan. ‘Jij kunt tenminste lekker sporten.’ Maar ik hield helemaal niet van sporten.

Vooral in de zomer baalde ik als een stekker als ik weer een jurkje moest laten hangen omdat je er geen beha onder kon dragen. Zonder beha was ik plat, vond ik, en dat kon echt niet. Bij H&M filterde ik de bikini’s op maxi push up. Echt serieus overwogen om een borstvergroting te ondergaan heb ik nooit. Ik was altijd veel te bang dat het mis zou gaan, maar lang heb ik met bewondering gekeken naar vrouwen die dat wel durfden. Complete vrijheid leek mij dat.

Ik weet niet precies meer wanneer de kentering kwam. Wanneer ik ging inzien dat de echte vrijheid in mijn eigen handen lag. Het was immers mijn keus om iedere keer als ik had gezwommen eerst liters water uit mijn push up te moeten duwen voordat ik kon gaan zitten. In plaats van alleen maar de vrouwen met goed gevulde cups zag ik nu steeds vaker de vrouwen die er net zo uit zagen als ik. Alleen droegen zij wél die jurk zonder beha, of liepen ze topless over het strand.

Lang verhaal kort: dit jaar stond ik voor het eerst topless op het strand van Ibiza. Eerst nog een beetje wankel, maar iedere dag een beetje trotser. Trots dat ik het durfde, maar ook trots dat ik eindelijk zag dat er helemaal niets mis was met die borsten van mij, dat ik allang blij mag zijn dat ze überhaupt gezond zijn en dat het schoonheidsideaal eigenlijk precies is wat wij uitstralen.

Tot ik, al beachballend aan de waterkant, ineens mijn naam hoor roepen: ‘Hé, Marije!’ Ik denk dat ik van kleur verschoot. In ieder geval liet ik van schrik mijn tennisracket vallen. Naast mij stond een collega, netjes in bikinitop. Oké, daar was ik toch nog niet helemaal klaar voor.”

