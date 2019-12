Yay, de nieuwe Flair ligt weer in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont.

Weemoed

“Zo aan het einde van het jaar is er altijd een moment van terugkijken, of zoals je dat noemt: de balans opmaken. Reflecteren op datgene wat je rijker maakte, op wat je verloor, maar ook op wat je terugkreeg. Zo’n moment waarin het afgelopen jaar even in vogelvlucht aan je voorbijtrekt.

Bij mij gaat dat altijd gepaard met een zekere weemoed. Want oh, wat gaat de tijd toch snel en wat vliegen de weken om. Vorige week zat ik in de schoolbanken van mijn oude middelbare school voor een voorlichtingsavond en kwam ineens het besef dat onze oudste zoon daar volgend jaar al naartoe gaat. Hij is elf, en al op zo’n leeftijd dat hij niet meer blij te maken is met alles. Dat als je zegt: ‘Kom, we gaan een rondje om in het park’, hij zegt: ‘Wat gaan we daar doen dan?’ En dat vind ik best lastig. Dat het tijdperk waarin je je kinderen meenam naar de kinderboerderij en ze dan blij naast je huppelden gewoon voorbij is.

Zo tegen het einde van december komt er dan altijd zo’n knagend gevoel opzetten: of ik er wel genoeg van genoten heb. Of ik wel in volle bewustzijn de leuke dingen met het gezin heb beleefd. Niet achteraf, zoals dat zo vaak gaat, maar echt op het moment zelf. Meestal ren ik zo hard door de dag dat ik aan het einde ervan gevloerd op de bank lig en alleen nog maar zoiets rustgevends kan kijken als Bob Ross. Zelfs in het weekend, dan moeten er immers wassen gedaan worden, naar voetbal gereden en wil ik per se ook nog naar het bos. Want dat is rustgevend. Dat het vooral haasten is omdat we toch echt voor het donker het rondje moeten hebben gelopen, bedenk ik er nooit bij.

Leven zonder doel of tijd vind ik echt enorm lastig. Dat ik mij daar heus wel bewust van ben, helpt vaak niet. Ik ben zo iemand die tijdens een vakantie de hele dag roept: ‘We moeten genieten, we moeten genieten!’, want voor je het weet zit je weer thuis. ‘Genieten is geen taak’, verzuchtte Kyano tijdens de laatste vakantie. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Misschien is dat ook wel de sleutel. Er gewoon wat minder mee bezig zijn en accepteren dat weemoed er gewoon bij hoort. Dat dit niet betekent dat je niet genoten hebt van het jaar, maar zo genoten hebt dat je een beetje verdrietig bent dat het zo snel alweer voorbij is. En dat mag natuurlijk best. Fijne jaarwisseling!”

