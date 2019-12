Hoofdredacteur Marije over de kerstinkopen: ‘Ik ren in blinde paniek door de stad’

Kerstchaos

“Ieder jaar weer ben ik te laat met het kopen van kerstcadeaus. Dan ren ik met het zweet op mijn rug in blinde paniek door de stad en vraag me af hoe ik ook weer in deze situatie verzeild ben geraakt. Ik begrijp ook echt niet hoe het komt. Ik probeer wel om op tijd te zijn, maar gaandeweg gebeurt er dan altijd iets waardoor ik toch weer achter de feiten aanloop.

Neem nu dit jaar: half december bedacht ik om de kerstcadeaus alvast online te bestellen. Dan hoefde ik straks helemaal de stad niet meer in. Trots op mijn uitstekende planning ging ik er even goed voor zitten. Uren was ik bezig met scrollen en klikken om voor iedereen het perfecte cadeau te vinden. Winkelmandje na winkelmandje vulde ik. Voldaan ging ik slapen. Het voelde een beetje alsof ik mijn eigen karakter te slim af was geweest. Morgen zou ik wel afrekenen… een kapitale fout, want morgen werd overmorgen, overmorgen werd volgende week en toen ik er weer aan dacht, bleek de ene helft uitverkocht en de andere helft een levertijd te hebben die langer was dan de dagen die nog restten tot kerst. En dus liep ik weer met overvolle tassen en rode wangen door de winkelstraat. Met mijn hoofd vol chaos – er moest ook nog een kerstdiner georganiseerd worden – trachtte ik voor iedereen nog een leuk cadeau te bemachtigen.

‘Stiekem ben ik gewoon jaloers’

Stiekem denk ik dat er twee categorieën mensen zijn, de geordende en de niet-geordende soort, en dat hoe je ook je best doet, als niet-geordende ga je nooit bij de geordende horen. Mijn buurvrouw is zo’n geordende. Die stuurt in januari een appje of je nog ruimte in je vriezer hebt, want ze heeft kip gekocht voor haar verjaardag. Dan prakkiseer ik me gek over welke verjaardag ik heb gemist, kijk in mijn agenda en dan blijkt het om een verjaardag in maart te gaan. ‘Ja, dan heb ik het maar alvast.’ Ik plaag haar er graag mee, maar stiekem ben ik gewoon jaloers, want chaos komt in haar vocabulaire niet voor.

Een kinderfeestje? Ze heeft het cadeau al ruim een week van te voren in huis. Als ze op vakantie gaat heeft ze de koffers het liefst twee weken van te voren al gepakt en liggen de nieuwe kledingsetjes die de kinderen in het vliegtuig gaan dragen al klaar. Eén ding weet ik wel: mocht ik straks, zoals ieder jaar, toch weer vergeten zijn inpakpapier te kopen, dan weet ik in ieder geval waar ik moet zijn…

