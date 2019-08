Yay, de nieuwe Flair ligt weer in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont.

“Het kunnen maar weinig mensen zijn ontgaan, maar dit jaar stonden wij dus voor het eerst op een camping. Hoewel mijn voornemen vooraf was: vooral integreren, denk ik achteraf niet dat we daar al te goed in zijn geslaagd. De eerste aanwijzing was dat mensen maar bleven vragen: “Eerste keer zeker?” Gevolgd door iets wat leek op een meewarige glimlach.

‘De afwas moest worden gedaan door de kinderen, die vervolgens doodleuk de schone vaat weer in de vieze teil mikten’

Later verdacht ik mensen er zelfs van dat ze nog even wat langer voor hun tent bleven zitten als ze zagen dat wij terugkwamen van het strand. Zo vergaten wij standaard handdoeken bij het douchen, zodat in ieder geval 1 van de 4 drijfnat bij de tent aankwam. Stonden we iedere keer enorm te hannesen met de toilettassen. (Hoe krijg je daar in godsnaam alles in?). De afwas moest worden gedaan door de kinderen, die vervolgens doodleuk de schone vaat weer in de vieze teil mikten. “O, moest dat niet?” En Franklin zweerde nachtenlang dat het geruis dat we hoorden een generator was. Bij navraag reageerden mensen verbaasd met een “Je bedoelt de zee?” De slappe lach kregen we vooral ’s nachts als de buurman links iedere nacht rond dezelfde tijd begon met snurken, en we gewoon konden hóren wanneer zijn vrouw hem probeerde om te rollen. Of de buurvrouw rechts die de hele nacht haar neus ophaalde, het was alsof ze naast ons lag. Wat ze feitelijk ook deed. Maar in the end hadden we natuurlijk niets om over te klagen.

Lees ook

Marije: ‘Ze pakte mij genadeloos op dat punt waar ik in zo’n situatie het onzekerst over ben’

De camping lag aan het mooiste strand van Ibiza, waar nog die echte vrije hippie vibe hangt. Met trommelende mannen voor de strandopgang, en hier en daar een verdwaalde naturist. Waar dan vervolgens niemand van opkeek. Vrijheid, blijheid. En vooruit, doordat we iedere avond tot zeker 8 uur, half 9 op het strand hingen en daarna heel decadent een eettentje opzochten, hebben we natuurlijk ook wel enigszins gesmokkeld. Het tweepits-kookplaatje hebben we niet gebruikt. Eindconclusie: over 10 jaar proberen we het misschien nog een keertje.”

Deze editorial van Marije komt uit Flair 35. Dit nummer ligt nu in de winkel. Liever thuis laten bezorgen? Bestellen kan hier.