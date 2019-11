Het leven van een fulltime piekeraar: ‘Wat is de gangbare lichaamsbeharing in zo’n wellnessresort?’

Lara komt Groningen en werkt als freelance presentatrice en schrijfster. Ze speelt elke week Rummikub, komt tot rust in kringloopwinkels en sorteert haar shampooflessen op kleur. Speciaal voor Flaironline.nl deelt Lara haar leven als fulltime piekeraar.

Wellness

“Afgelopen zondag liep ik met een volle tas in de motregen door een klein dorpje. Badjas, slippers, toilettas, handdoek en tijdschrift erin. Op weg naar een wellnessresort. Een plek waar ik, volgens de website, mijn moment van rust kon pakken en mezelf eens lekker goed kon ‘verwellnessen’. Vooral die vergezochte woordgrap sprak me enorm aan.

Van de buitenkant leek het resort veel op een zwembad. Een wit gebouw met veel parkeerplaatsen en een buitenbad. Later zou ik leren dat dit een thermaalbad heet. Dat heeft weldadig water uit eigen bron. Daar drijf je dan op mineralen.

‘Een beetje zitten en uitrusten, wat kan daar nou moeilijk aan zijn?’

Bij binnenkomst drongen de weeïge geuren van etherische oliën mijn neus binnen en heette de zalvende stem van de receptioniste mij welkom. Met een polsbandje waarmee ik wellnessfood in de spa-lounge kon bestellen liep ik door de schuifdeuren op weg naar de kleedkamers. Op het gebied van bezoekjes aan wellnessresorts ben ik nog een echte beginneling. Maar goed, een beetje zitten en uitrusten, wat kan daar nou moeilijk aan zijn?

Terwijl ik een kluisje zocht zag ik de eerste billen al voorbijkomen. Hier had ik mij op voorbereid. Want volgens de website was badkleding dragen, tenzij het badkleding-dag is, niet toegestaan. De volwassen, ruimdenkende vrouw die ik ben, had hier natuurlijk geen enkele moeite mee. Toch had het lezen van deze mededeling thuis onder de douche al wat kopzorgen opgeleverd.

‘Met al die kleren nog aan op een groepje blote vrouwen af te stappen leek me ineens ook zo vreemd’

Want wat is de gangbare lichaamsbeharing bij vrouwen in zo’n wellnessresort? Word ik daar met geschoren oksels en getrimd schaamhaar scheef aangekeken door alle vrijgevochten schaam-je-niet-voor-je-haar-vrouwen? Of vindt men het juist hygiënisch om het scheermesje even langs de behaarde gebieden te halen? Ik ging maar voor de middenweg: een stoppelbaard onder mijn oksels en beperkt snoeiwerk tussen mijn benen.

Tussen mij en de oase van rust stond nu alleen nog maar het opbergen van mijn spullen. Maar wat doe je als je geen enkel kluisje open krijgt? Even aan de anderen vragen. Maar die liepen allemaal naakt. En om nou zo maar met al die kleren nog aan op een groepje blote vrouwen af te stappen leek me ineens ook zo vreemd. Eerst uit doen dan maar? Maar waar moest ik die kleren dan leggen? Die kluisjes gingen immers niet open. De middenweg maar weer. Met mijn onderbroek en sokken nog aan stapte ik op het groepje vrouwen af. Die wisten het wel. Gewoon met dat bandje op die scanner. Nu kon ik de wellness-area in.

‘Ik kwam er niet uit en besloot maar naar de spa-lounge te gaan’

Maar wat was nu de dresscode? Bloot? Vast nog niet. Badjas dan maar. Net toen ik die aan wilde trekken viel me op dat bijna niemand zo’n ding droeg. Was de badjas alleen bedoeld voor de wat koudere gebieden? Zou ik die ene overduidelijk onervaren wellness-ganger zijn als ik nu wel mijn badjas aan zou doen? Dus alleen slippers aan en handdoek om het lijf? Maar dan ook mijn borsten bedekken of gewoon om mijn middel knopen? Hoe doen de anderen dat? Nee, niet kijken. Dat is raar.

Ik kwam er niet uit en besloot maar naar de spa-lounge te gaan. Daar droeg iedereen een badjas. Ik bestelde een kopje koffie en nam plaats op een bank in een hoekje. Meer rust zat er vandaag niet in. Op die mineralen zou ik niet drijven.”

Beeld: Tim Simons