Wereldburger

“Ik heb een nieuwe tweedehands lamp gekocht. Een groene met okergele randjes. Het groen past perfect bij de gordijnen en de gele randjes kleuren prachtig bij de kussens op de bank. Het heeft even geduurd tot ik de juiste plek vond maar nu staat hij stralend naast de platenspeler. Ook het groen van de hangplant komt weer terug in de lamp. Daar had ik nog helemaal niet over nagedacht. Wat een mazzel! Stel je eens voor dat die bladeren ontzettend zouden vloeken met de lamp. Dan had ik weer helemaal opnieuw kunnen beginnen. Het is allemaal wel heel groen opeens. Maar dat is leuk. Of is het nu te groen? Nee, zo staat het leuk.

Als ik mijn telefoon wil pakken voor een foto van al dat groens zie ik dat ik een berichtje heb. Van een vriendin die nu al een tijdje aan de andere kant van de wereld woont. Die elke dag nieuwe avonturen beleeft en zo volgens haar steeds meer ontdekt wie ze echt is.

‘Als je een tijdje in New York gewoond hebt, nou dán heb je geleefd’

Ik open het berichtje. ‘Het was episch! Ik stuur je straks wel wat filmpjes van die nacht! Maar hoe is het nu met jou? What’s new?’, lees ik. ‘Mijn groene lamp’, zou ik nu terug kunnen appen. Maar dat lijkt me niet zo spannend. Iemand die een hele nacht met haar nieuwe muzikantenvlam backstage bij een underground festival heeft doorgefeest en nu op weg is naar een oud klooster waar vlams beste vriend een stilte-retraite organiseert, zal wel niet laaiend enthousiast worden van een tweedehands lamp die perfect bij de gordijnen past. Zo raar is dat ook niet. Waarom zit ik nu eigenlijk niet met een flinke kater in een busje tussen wildvreemde mensen? Waarom heb ik straks niet een spiritual awakening midden in een oud klooster? Krijg ik later niet ontzettend veel spijt als ik terugdenk aan al die dagen in mijn bovenwoning, op de bank naast de lamp? Ben ik saai?

Ik moet ook weg. Naar iets groots, iets hips, iets bruisends. New York! Daar kan niemand iets tegenin brengen. Ja. New York. Als je een tijdje in New York gewoond hebt, nou dán heb je geleefd. Dan heb je dingen gezien. Dan heb je jezelf pas echt in het diepe gegooid. En dan mag je daarna weer naar huis. Om op de bank naast de lamp te zitten. Je bent immers al naar New York geweest.

‘Terwijl mijn vriend zijn jas ophangt vertel ik over de koffietentjes met cheesecake en de The New York Times die we dan lezen’

Na een klein Airbnb-onderzoek zie ik dat een kamertje in New York nog niet eens zo vreselijk duur is. Nou ja, de lelijke kleine kamertjes dan. Maar als ik dan toch helemaal in New York ga wonen wil ik wel een gezellig plekje hebben. Anders is het ook zo zonde. Iets met veel planten, houten meubels en een lekkere bank. Een plek waar ik met een kopje thee in mijn hand naar oude krakerige platen luister en eindeloos uit het raam tuur. Dan zou ik met Billie Holiday’s Autumn In New York meezingen en precies weten waar ze het over heeft. En in de middag zou ik dan naar mijn vaste koffietentje wandelen om bij mijn favoriete barista een flat white en een cheesecake te bestellen.

‘Laten we een tijdje in New York gaan wonen!’, zeg ik als mijn vriend thuiskomt. ‘Kijk, het is best betaalbaar.’ En terwijl hij zijn jas ophangt vertel ik over de wandelingen die we dan kunnen maken en over de koffietentjes met cheesecake en de The New York Times die we dan lezen.

‘Nou, laat maar eens zien dan.’ Met een grijns bekijkt hij de appartementen die ik wel zag zitten. Hij moet lachen ‘En toen dacht je, laat ik eens kijken welke appartementen het meest op die van ons lijken?’ ‘Helemaal niet!’, roep ik verontwaardigd. ‘Nee?’, zijn grijns wordt steeds breder. ‘Je vindt niet dat al deze woonkamers verdacht veel op die van ons lijken?’, ‘Nee, want ik zie nergens zo een mooie groene lamp’, mompel ik beledigd. ‘Zullen we anders straks een kopje koffie in de stad drinken?’, vraagt mijn vriend. ‘Dan gaan we samen lekker de krant lezen.’ Even blijf ik stil. ‘Alleen als er ook cheesecake is’, zeg ik dan. Het werd een heel gezellige middag.”

Beeld: Tim Simons