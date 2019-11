Het leven van een fulltime piekeraar: ‘Op vakantie twijfel ik net zo veel als in mijn dagelijks leven’

Lara komt uit Groningen en werkt als freelance presentatrice en schrijfster. Ze speelt elke week Rummikub, komt tot rust in kringloopwinkels en sorteert haar shampooflessen op kleur. Speciaal voor Flaironline.nl deelt Lara haar leven als fulltime piekeraar.

Vakantie

“De Amerikaanse familie Davis kreeg anderhalf jaar geleden in het Blue Sea restaurant, aan de westkust van Kreta, een slecht doorbakken schnitzel geserveerd. Anderhalf uur hebben ze daar op moeten wachten. En dan hebben we het nog niet eens over de onvriendelijke ober. Toch beweert Christel, een jonge vrouw uit Frankrijk, dat ze hier haar lekkerste ontbijt ooit heeft gehad. Maar goed, dit was dan ook drie maanden na het bezoek van de Davis familie. Wie weet had de eigenaar van het restaurant die ober na het lezen van de slechte Google review wel direct ontslagen. Je weet het nooit.

‘Helaas ben ik tijdens mijn vakantie net zo een twijfelende piekeraar als in mijn dagelijks leven’

Ik ga vanavond ook uit eten aan de westkust van Kreta. Ergens in de stad Chania en het liefst met uitzicht op zee. Toen ik drie uur geleden begon met het digitaal uitkammen van dit gebied, kwam ik al snel op het Blue Sea restaurant. Een klein restaurantje verstopt in een baai, met, als ik de foto’s mag geloven, een prachtig uitzicht op de zee. Perfect. Even een paar reviews checken en dan snel reserveren.

Helaas ben ik tijdens mijn vakantie net zo een twijfelende piekeraar als in mijn dagelijks leven. Het liefst zou ik helemaal zen en in het hier nu zijn. Mindful naar de zee turen en opgaan in de geluiden van de natuur. In plaats daarvan zit ik uren op mijn telefoon in de hoop het perfecte restaurantje te vinden. Maar welke kies je dan? En wanneer heb je genoeg vergelijkingsmateriaal?

‘Mijn reisgenoot wordt wat ongeduldig. ‘Ben je al bijna klaar?”

Inmiddels ben ik bij de reviews tijdens het hoogseizoen van 2016 beland. En ik probeer nog steeds een goed beeld van dit restaurant te krijgen. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet. De ene toerist is natuurlijk de andere niet en niets is zo persoonlijk als smaak. Bovendien kan een restaurant per seizoen heel anders aanvoelen en kan de kok zomaar een slechte dag hebben.

Gelukkig heeft Google ook Local Guides. Dat zijn mensen die uit de omgeving komen en hun horeca-ervaringen delen. Maar natuurlijk geldt voor Local Guides hetzelfde als voor toeristen: de ene guide is de andere niet. Daarnaast is mij helemaal niet duidelijk wanneer iemand een Local Guide is. Kiest Google deze guides of kan je jezelf opgeven? En kan je als guide niet heel makkelijk dealtjes met restauranteigenaren sluiten? Hier een daar een lovende review schrijven in ruil voor en groot bord gyros en een lekkere fles Ouzo? Je weet het nooit. Mijn reisgenoot wordt wat ongeduldig. ‘Ben je al bijna klaar?’

‘Ik wil als toerist ook niet tussen de toeristen zitten’

Ja maar, hoeveel reviews zijn er eigenlijk afkomstig van Local Guides? Je zou kunnen zeggen hoe meer Local-guide-reviews, des te authentieker het restaurant. Je gaat als Griek natuurlijk niet tussen allemaal toeristen zitten als je een lekker avondje uit eten gaat. En ik wil als toerist ook niet tussen de toeristen zitten. Ik ben hier om me in het authentieke leven van de lokale bevolking onder te dompelen. Niet om met m’n smartphone foto’s van mijn Griekse salade te maken en heel hard ‘whoppaaa’ te roepen als ik mijn zoveelste shotje Ouzo achterover sla. Nee, ik ben dan wel op Kreta maar niet voor de doorsnee zon-zee-strandvakantie. Ik ben hier voor de natuur, de cultuur, de geschiedenis en de mensen. Als ik nu nog alleen even de Local-guide-reviews van het Blue Sea restaurant met elkaar vergelijk, weet ik zo meteen zeker of ik met een écht Grieks restaurantje te maken heb. Nog even…

‘Ga je nou mee? Ik ga dood van de honger’, mijn reisgenoot heeft z’n jas al aan. ‘Hoezo? Heb je een plan dan?’ ‘Neuh, we vragen wel wat mensen om tips als we in de stad zijn.’ ‘O. Dat kan natuurlijk ook.’ Ik pak mijn tas en staak mijn onderzoek. Voor nu. Eerst maar even eten. En dan aan de borrel. Ergens in de buurt van het restaurant. In zo’n gezellig klein straatje. Waar de menukaart in het Grieks is en de Ouzo zelfgemaakt. Bij zo’n lief, klein, oud mannetje. ‘Ach, ik kijk straks wel even.'”

Beeld: Tim Simons