Het leven van een fulltime piekeraar: ‘Soms voel ik me de slechtst voorbereide bijna-dertiger ooit’

Lara komt Groningen en werkt als freelance presentatrice en schrijfster. Ze speelt elke week Rummikub, komt tot rust in kringloopwinkels en sorteert haar shampooflessen op kleur. Speciaal voor Flaironline.nl deelt Lara haar leven als fulltime piekeraar.

“Ik kijk altijd kritisch naar mijn leven. En dat is goed. Maar de laatste tijd wordt het een beetje te gek. Dat komt door de ik-ben-bijna-dertig-bril die ik opgezet heb en helaas niet meer af krijg. Dat ding zit helemaal niet lekker. Laat staan dat ik er helderder door ga kijken. Het enige dat ik zie zijn alle zaken die nog niet kloppen. Alle zaken die ik nog niet op orde heb en die zeker niet opgelost zullen worden voor die alsmaar dichterbij komende deadline: mijn dertigste.

‘Het begint al ‘s ochtends bij het wakker worden’

Nu had ik de grote vragen als ‘Wil ik een kind?’, ‘Kan ik dat überhaupt?’, ‘Moet ik een huis kopen?’ en ‘Hoor ik niet meer geld te hebben?’ al zien aankomen. Maar op de extreme zoom-functie van mijn bijna-dertig-bril had ik me niet voorbereid. Sinds een paar weken zie ik de kleinste details uit mijn overdreven scherp. Vooral de details uit het huis waarin dit leven zich afspeelt.

Dat begint al ‘s ochtends bij het wakker worden. Want hoor ik nog wel wakker te worden onder het dekbedovertrek dat ik als student kocht en waar de lichtgele curryvlek nog in zit van die ene avond toen ik samen met die ene jongen besloot een gigantische Thaise rijsttafel te bestellen en die in bed op te eten?

Of als ik onder de douche sta en me afvraag of ik mezelf nog wel kan insmeren met douchegel die uit een voordeelfles van de Lidl komt. En dan heb ik het nog niet eens over de douche zelf. Een klein hokje van bruin zeil afgeschermd door een douchegordijn dat tijdens het wassen aan je benen plakt en waarvan de onderkant bedekt is met een mysterieuze gele gloed. Kan je dat eigenlijk nog wel een douche noemen?

‘Als ik terugdenk aan het Griekse strand waar ik als puber met mijn handdoek lag, valt het allemaal toch nog mee’

En als ik dan met mijn haren nog nat en gewikkeld in de oude handdoek die ik voor mijn eerste grote reis zonder ouders kreeg koffie zet, voel ik me de slechtst voorbereide bijna-dertiger ooit. Want een goed voorbereide bijna-dertiger staat natuurlijk niet bibberend in een oude handdoek te kijken hoe de filterkoffie langzaam de verkalkte koffiekan in drupt. Een goed voorbereide bijna-dertiger hoeft alleen maar op een glimmend knopje te drukken om zo een heerlijk kopje Latte Macchiato te maken en zich voor te bereiden op een wederom goed georganiseerde dag.

Maar ach, als ik dan het eerste slokje van mijn best wel lekkere filterkoffie neem en terugdenk aan het Griekse strand waar ik als puber met mijn handdoek lag, valt het allemaal toch nog mee. Totdat de koffie op is. Dan staat de bril weer op scherp. Klaar om de rest van het huis af te branden. Gelukkig ben ik bijna dertig. En kan dat ding eindelijk af.”

Beeld: Tim Simons